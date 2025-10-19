Language
    कौशांबी में दुष्कर्म पीड़िता के नवजात का तालाब में उतराता मिला शव, हत्या की आशंका, चचेरे भाई ने किया था दुष्कर्म

    By RAJ KUMAR SRIVASTAVAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 07:57 PM (IST)

    कौशांबी के सरायअकिल क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़िता की नवजात बच्ची का शव तालाब में मिला। पीड़िता के चचेरे भाई ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और डीएनए जांच भी कराई जाएगी। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    Hero Image

    कौशांबी में दुष्कर्म पीड़िता के नवजात शिशु की तालाब में लाश मिली, संदिग्ध मौत बताई जा रही है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। चचेरे भाई की दरिंदगी की शिकार दुष्कर्म पीड़िता की कोख से जन्मी नवजात बच्ची का शव रविवार दोपहर गांव के तालाब में उतराता मिला। शुक्रवार को ही दोनों के परिवार वालों की आपसी सहमति के बाद किशोरी को आरोपित के साथ विदा किया गया। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

    पीड़िता के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज

    दुष्कर्म पीड़िता के भाई की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस अफसरों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या किए जाने का जिक्र आने के बाद मुकदमे में धारा बढ़ाई जाएगी।

    चचेरे भाई ने डरा-धमकाकर किया था दुष्कर्म 

    सरायअकिल क्षेत्र की एक 17 वर्षीय किशोरी ने 16 अक्तूबर को बेटी को जन्म दिया था। अविवाहित किशोरी के मां बनने पर स्वजन ने पूछताछ की तो उसने बताया कि चचेरे भाई ने डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। लोकलाज का हवाला देकर पुलिस स्वजन व पुलिस से शिकायत नहीं करने को कहा गया था। सामाजिक तौर पर बदनामी के डर से किशोरी ने यह बात स्वजन से छिपाए रखी। इसका फायदा आरोपित चचेरा भाई उठाता था।

    किशोरी के शरीर में परिवर्तन देख शक गहराया

    पीड़िता के भाई के मुताबिक दुष्कर्म का सिलसिला काफी दिनों तक चला। बहन गर्भवती हुई तो आरोपित ने फिर से किसी से कुछ नहीं कहने का दबाव बनाया। इधर किशोरी के शरीर में हो रहे परिवर्तन को देख स्वजन ने पूछताछ की तो किशोरी ने डर के कारण बीमारी का बहाना बता दिया। 16 अक्टूबर को किशोरी ने घर में ही बेटी को जन्म दिया तो स्वजन दंग रह गए।

    पुलिस पर समझौता कराने का आरोप 

    मामले में पीड़िता के सगे भाई ने उसी रोज कनैली चौकी पुलिस को तहरीर दी थी। आरोप है कि पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता करा दिया था। दूसरे दिन पीड़ित भाई ने पिता के साथ स्थानीय थाने पर जाकर तहरीर दी। पुलिस आरोपों की जांच कर रही थी, इसी बीच रविवार की दोपहर दुष्कर्म पीड़िता की कोख से जन्मी नवजात बच्ची का शव घर से थोड़ी दूर पर स्थित तालाब में उतराता हुआ मिला। ऐसे में लोगों ने हत्या कर लाश फेंकने की आशंका जाहिर करनी शुरू कर दी।

    आरोपित फरार, पुलिस कर रही तलाश

    घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आनन-फानन दुष्कर्म व पाक्सो का मुकदमा कायम कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल वह घर से फरार बताया जा रहा है।

    पेट में हुआ था मामूली परिवर्तन

    किशोरी के पेट में मामूली रूप से परिवर्तन हुआ था। स्वजन का कहना है कि इसी वजह से वह उसके गर्भवती होने की जानकारी नहीं कर पाए थे। किशोरी से उसके स्वजन ने पूछताछ की तो उसने खुद को बीमार होना बताया। स्वजन किशोरी को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले गई। वहां पेट और पैर में दर्द की समस्या उसने बताया था। डाक्टरों ने पैर की सूजन को फाइलेरिया बताया था। पेट दर्द के लिए ट्यूमर होने की आशंका जाहिर की थी। स्वजन ट्यूमर का इलाज कराने की व्यवस्था कर रहे थे, इससे पहले किशोरी ने बच्ची को जन्म दे दिया।

    डीएनए से खुलेगा राज, कौन है बच्ची का पिता?

    थाना प्रभारी सराय अकिल आशुतोष सिंह का कहना है कि पोस्टमार्टम कराने के साथ ही डीएनए जांच कराए जाने को लेकर अफसरों को रिपोर्ट भेजा गया है। इससे यह साफ हो सकेगा कि किशोरी के साथ आरोपित चचेरे भाई ने दुष्कर्म किया या किसी अन्य ने। फिलहाल आरोपित की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

    क्या कहते हैं सरायअकिल थाना प्रभारी

    सरायअकिल थाना प्रभारी आशुतोष सिंह का कहना है कि दुष्कर्म व पाक्सो का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश कराई जा रही है। मुकदमे में नवजात का शव मिलने का जिक्र है। शव पीएम के लिए भेजा गया है। हत्या जैसी बात सामने आई तो धारा तरमीम कर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। 

    सबूत मिटाने के लिए की हत्या कर तालाब में फेंका शव

    दुष्कर्म पीड़िता के मामले में पता चला कि जब पुलिस ने शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की तो बिरादरी के लंबरदार फैसला करने के लिए जुटे। पंचों ने फैसला सुनाया कि भले ही भाई-बहन का पवित्र रिश्ता कलंकित हुआ हो लेकिन दोनों की आपस में शादी करा दी जाए। इसी को लेकर शुक्रवार रात ही दोनों की शादी कराई गई। शनिवार की किशोरी नवजात के साथ चाचा के घर पहुंची और ठीक अगले दिन बच्ची का शव तालाब में मिला। ऐसे में साफ है कि चार दिन की बच्ची अकेले तालाब तक नहीं जा सकती।

    तो क्या मां के सामने बेटी की हत्या हुई...

    वहीं चर्चा यह भी रही कि जब बच्ची का जन्म हुआ तो वह पूरी तरह से स्वस्थ थी। ऐसे में कयास हैं कि मां के सामने ही बेटी की हत्या कर दी गई है। इसके बाद शव ठिकाने लगाने की जल्दबाजी में शव तालाब में फेंका गया हो। इस बाबत थाना प्रभारी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद घटना की सच्चाई से पर्दा उठ सकेगा।

