    कौशांबी में गिरफ्तारी के डर से हाईस्कूल के छात्र ने फंदे से लटक कर दी जान, दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म मामले में था आरोपित

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 02:01 PM (IST)

    कौशांबी में दिव्यांग किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी, हाईस्कूल के छात्र ने गिरफ्तारी के डर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने किशोर को पकड़ने के लिए ...और पढ़ें

    कौशांबी के पश्चिम शरीरा इलाके में दुष्कर्म के आरोपित छात्र ने गिरफ्तारी के डर से आत्महत्या कर ली।

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। दिव्यांग किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपित हाईस्कूल के छात्र का रविवार सुबह गांव के बाहर बाग में फंदे से लटका शव मिला। किशोर की गिरफ्तारी के लिए शनिवार की रात पश्चिम शरीरा थाने की पुलिस ने तीन बार दबिश दी थी। घटना से स्वजन में कोहराम है। सूचना पर पहुंचे सीओ कौशांबी जानेश्वर प्रसाद पांडेय ने फोरेंसिक टीम के साथ जांच-पड़ताल करने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

    किशोरी की मां ने थाने में तहरीर दी थी

    पश्चिम शरीरा थाने इलाका के एक गांव में रहने वाला 17 वर्षीय किशोर एक इंटर कालेज में हाईस्कूूल का छात्र था। किशोर के घर के सामने एक दिव्यांग किशोरी रहती है। किशोरी की मां ने शनिवार को थाने में तहरीर दी थी। पुलिस को बताया कि उसकी दिव्यांग बेटी से पड़ोसी किशोर ने बेटी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। बेटी गर्भवती हुई तो उसने आरोपित पर शादी का दबाव बनाया। इस पर आरोपित किशोर शादी करने से मुकर गया।

    गिरफ्तारी के डर से किशोर घर से भाग गया था

    महिला की तहरीर पर पुलिस ने किशोर के खिलाफ मुकदमा कायम किया। उसके स्वजन का आरोप है कि शनिवार रात तीन बार पुलिस ने उनके घर पर दबिश दी। गिरफ्तारी के डर से किशोर घर से भाग गया था। रविवार सुबह गांव के बाहर स्थित महुए के बाग में किशोर का शव फंदे से लटका हुआ मिला।

    सीओ व फोरेंसिक टीम पहुंची

    सुबह खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने शव देखा तो किशोर के परिवार के लोगों को जानकारी दी। स्वजन रोते-बिलखते मौके पर पहुंचे। सूचना पर सीओ जाने‌श्वर प्रसाद पांडेय, फोरेसिंक टीम व पश्चिमशरीरा थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। जांच-पड़ताल के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

