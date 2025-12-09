Language
    रैगिंग में पकड़े गए कौशांबी मेडिकल कालेज में MBBS के 97 छात्र, एक माह के लिए निलंबित, पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगा

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:48 PM (IST)

    कौशांबी मेडिकल कालेज में रैगिंग का मामला सामने आने पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एंटी रैगिंग कमेटी की जांच में पुष्टि होने के बाद, द्वितीय वर्ष के 97 छात्र ...और पढ़ें

    कौशांबी मेडिकल कालेज में रैगिंग पर बड़ी कार्रवाई की गई है, प्राचार्य ने MBBS द्वितीय वर्ष के 97 छात्रों को निलंबित कर दिया है।

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय कौशांबी में रैगिंग का गंभीर मामला सामने आने के बाद कालेज प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ रैगिंग की शिकायत पुष्ट होने पर द्वितीय वर्ष के 97 छात्रों को एक माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही हर छात्र पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

    एंटी रैगिंग सेल नई दिल्ली से कालेज प्रशासन को मिली थी 

    एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रताड़ित किए जाने की शिकायत एंटी रैगिंग सेल नई दिल्ली से 30 नवंबर को कालेज प्रशासन को मिली थी। इसके बाद कालेज की एंटी रैगिंग कमेटी ने मामले की जांच की। जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि द्वितीय वर्ष के छात्रों ने नए छात्रों के साथ जबरन अभद्रता और मानसिक उत्पीड़न किया।

    क्या कहते हैं मेडिकल कालेज के प्राचार्य 

    प्राचार्य डा हरिओम सिंह ने बताया कि प्रत्येक छात्र पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। महाविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने एवं इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए, इसके मद्देनजर यह कार्रवाई की गई है।

