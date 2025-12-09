Magh Mela 2026 : प्रयागराज में संगम की रेती पर खाकचौक के संत धरने पर बैठे, दलदली जमीन आवंटित करने पर जताया आक्रोश

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 माघ मेला 2026 की तैयारियों को अंतिम रूप देने में माघ मेला प्रशासन जुटा है। इन दिनों भूमि आवंटित की जा रही है। इधर जमीन आवंटन को लेकर खाकचौक के संत असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। मंगलवार को माघ मेला में दलदली जमीन आवंटित करने के विरोध में खाकचौक के संत धरने पर बैठ गए हैं।

दलदली जमीन में संतों का शिविर लगना मुश्किल Magh Mela 2026 महामंडलेश्वर संतोष दास महाराज सतुआ बाबा के नेतृत्व संतगण सेक्टर पांच से पैदल ही मेला प्रशासन कार्यालय पहुंचे। इसके बाद प्रयागराज मेला प्राधिकरण मुख्यालय के बाहर धरना दे दिया। संतोष दास महाराज ने बताया कि मेला संतों और कल्पवासियों का है मगर प्रशासन संतों को संगम से दूर बदरा सोनौटी के पास जमीन आवंटित किया है। बताया कि वहां की जमीन दलदली है। ऐसे में संतों का शिविर लग पाना मुश्किल होगा।