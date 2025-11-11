Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली-कोलकाता हाईवे पर कौशांबी में 4 घंटे लगाया जाम, टूरिस्ट बस की टक्कर से वृद्ध की मौत से आक्रोशित थे लोग

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 02:56 PM (IST)

    कौशांबी में दिल्ली-कोलकाता हाईवे पर एक टूरिस्ट बस ने सड़क पार कर रहे वृद्ध को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इससे गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और बस में तोड़फोड़ की। पुलिस ने लोगों को शांत कराकर चार घंटे बाद यातायात बहाल कराया। बस स्कूली बच्चों को लेकर जा रही थी और डिवाइडर पर चढ़ने से यह हादसा हुआ। चालक मौके से फरार हो गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली-कोलकाता हाईवे पर कौशांबी में टूरिस्ट बस ने वृद्ध को कुचल दिया तो आकोशित लोगों ने जाम लगाया। जागरण

    संसू, जागरण, मूरतगंज (कौशांबी)। दिल्ली-कोलकाता हाईवे पर कौशांबी में मंगलवार सुबह टूरिस्ट बस ने सड़क पार कर रहे वृद्ध को रौंद दिया। हादसे में मौके पर वृद्ध ने दम तोड़ दिया। इससे आक्रोशित लोगों ने शव रख हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने समझा-बुझाकर लोगों को शांत कराया। तब जाकर करीब चार घंटे बाद यातायात बहाल हो सका।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बस में लोगों ने की तोड़फाेड़ 

    संदीपन घाट थाना क्षेत्र के धन्नी गांव के सामने हादसा हुआ। सड़क पार करने के लिए वृद्ध हाईवे के डिवाइडर पर खड़े थे। इसी दौरान अनियंत्रित बस डिवाइडर पर चढ़ गई और वहां खड़े वृद्ध को रौंद दिया। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट गई। आक्रोशित लोगों ने बस में तोड़फोड़ की, शीशे तोड़े।

    संदीपन घाट इलाके के धन्नी गांव निवासी थे वृद्ध

    संदीपन घाट थाना क्षेत्र के बड़ी धन्नी निवासी शारदा प्रसाद मंगलवार की सुबह करीब पांच बजे गांव के सामने हाईवे की एक रोड क्रास करने के बाद डिवाइडर पर खड़े हो गए। इसी बीच प्रयागराज की तरफ से स्कूली बच्चों से भरी एक टूरिस्ट बस कानपुर की तरफ जा रही थी।

    प्रयागराज-कानपुर लेन पर आवागमन रोका गया था  

    आगे रोड मरम्मत का कार्य चल रहा था, इसलिए प्रयागराज-कानपुर लेन पर ब्रेकर रखकर आवागमन रोक दिया गया था। रोड वन वे हो गई थी। बस की स्पीड ज्यादा थी और आगे मोड़ आ गया। इससे बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और वहां खड़े शारदा प्रसाद को रौंद दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके से बस चालक बस छोड़कर भाग गया। किसी तरह स्कूल के बच्चों को दूसरी बस से भेजा गया।

    पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर शव कब्जे में लिया

    गुस्साए ग्रामीणों ने बस के शीशे तोड़ने के बाद वृद्ध के शव को हाइवे पर रखकर जाम लगा दिया। सूचना पर पहुंची संदीपन घाट पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर करीब चार घंटे बाद जाम को खुलवाया और वृद्ध के शव को कब्जे में लिया। 

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में बड़ा हादसा, दो महिलाओं को टक्कर मारने के बाद बेकाबू पलटी कार, एक की गई जान, चालक पर केस

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में हाई अलर्ट, दिल्ली में विस्फोट के बाद रेलवे और बस स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा, हर ट्रेन व बस की गहन चेकिंग