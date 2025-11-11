दिल्ली-कोलकाता हाईवे पर कौशांबी में 4 घंटे लगाया जाम, टूरिस्ट बस की टक्कर से वृद्ध की मौत से आक्रोशित थे लोग

संसू, जागरण, मूरतगंज (कौशांबी)। दिल्ली-कोलकाता हाईवे पर कौशांबी में मंगलवार सुबह टूरिस्ट बस ने सड़क पार कर रहे वृद्ध को रौंद दिया। हादसे में मौके पर वृद्ध ने दम तोड़ दिया। इससे आक्रोशित लोगों ने शव रख हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने समझा-बुझाकर लोगों को शांत कराया। तब जाकर करीब चार घंटे बाद यातायात बहाल हो सका।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बस में लोगों ने की तोड़फाेड़ संदीपन घाट थाना क्षेत्र के धन्नी गांव के सामने हादसा हुआ। सड़क पार करने के लिए वृद्ध हाईवे के डिवाइडर पर खड़े थे। इसी दौरान अनियंत्रित बस डिवाइडर पर चढ़ गई और वहां खड़े वृद्ध को रौंद दिया। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ जुट गई। आक्रोशित लोगों ने बस में तोड़फोड़ की, शीशे तोड़े।

संदीपन घाट इलाके के धन्नी गांव निवासी थे वृद्ध संदीपन घाट थाना क्षेत्र के बड़ी धन्नी निवासी शारदा प्रसाद मंगलवार की सुबह करीब पांच बजे गांव के सामने हाईवे की एक रोड क्रास करने के बाद डिवाइडर पर खड़े हो गए। इसी बीच प्रयागराज की तरफ से स्कूली बच्चों से भरी एक टूरिस्ट बस कानपुर की तरफ जा रही थी।

प्रयागराज-कानपुर लेन पर आवागमन रोका गया था आगे रोड मरम्मत का कार्य चल रहा था, इसलिए प्रयागराज-कानपुर लेन पर ब्रेकर रखकर आवागमन रोक दिया गया था। रोड वन वे हो गई थी। बस की स्पीड ज्यादा थी और आगे मोड़ आ गया। इससे बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और वहां खड़े शारदा प्रसाद को रौंद दिया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके से बस चालक बस छोड़कर भाग गया। किसी तरह स्कूल के बच्चों को दूसरी बस से भेजा गया।