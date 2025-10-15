Language
    धान के खेत में पहुंचे कौशांबी के DM, हंसिया लेकर फसल कटाई की, किसानों से पराली नहीं जलाने का किया आग्रह

    By RAJ KUMAR SRIVASTAVAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 08:28 PM (IST)

    कौशांबी के जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने ओसा गांव में किसान राजेंद्र कुमार के खेत में धान की फसल की कटाई कर किसानों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने फसल की क्राप कटिंग का निरीक्षण किया और किसानों से पराली न जलाने की अपील की, क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान होता है। उन्होंने किसानों को सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बेचने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

    Hero Image

    कौशांबी जनपद में सदर तहसील के ओसा में क्राप कटिंग करते हुए डीएम मधुसूदन हुल्गी। सौजन्य : सूचना विभाग 

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। ये हैं कौशांबी के जिलाधिकारी, बुधवार को इन्होंने कुछ ऐसा किया जो अन्य अफसरों के लिए मिसाल बन गया। ग्रामीणों ने भी उन्हें अपने करीब पाया। वे मन ही मन बोले भी कि जिले का कलेक्टर हमारे बीच है। इसके बाद डीएम ने उनसे जो उम्मीद की, उस पर अमल करने का ग्रामीणों ने भरोसा दिया।

    ओसा गांव के एक किसान के खेत में पहुंचे डीएम

    सदर तहसील के ओसा गांव के किसान राजेंद्र कुमार के खेत में बुधवार को डीएम मधुसूदन हुल्गी ने धान की फसल की क्राप कटिंग का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वयं हाथ में हंसिया लेकर धान की कटाई कर किसानों को प्रोत्साहित किया। फसल की उत्पादकता का आकलन कर जीसीईएस एग्री एप पर संबंधित आंकड़ों को अपलोड कराया। साथ ही किसान को बेहतर कृषि कार्य के लिए सम्मानित भी किया।

    जिलाधिकारी ने किसानों को दी आवश्यक जानकारी दी

    जिलाधिकारी ने बताया कि कुल 43.3 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में कराई गई क्राप कटिंग में 18.720 किलोग्राम धान का उत्पादन पाया गया। कहा कि क्राप कटिंग न केवल फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति के निर्धारण के लिए आवश्यक है, बल्कि किसानों को समय से मुआवजा दिलाने में भी इसकी बड़ी भूमिका होती है।

    पराली जलाने से होने वाले नुकसान को बताया 

    खेत पर मौजूद किसानों से बातचीत करते हुए पराली न जलाने की अपील की और कहा कि पराली जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है, साथ ही इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी प्रभावित होती है। उन्होंने किसानों को सुझाव दिया कि वह पराली का उचित प्रबंधन करें और कृषि विभाग से तकनीकी सहायता प्राप्त करें।

    सरकारी क्रय केंद्रों पर ही धान बिक्री की अपील की

    इस दौरान उन्होंने किसानों से यह भी आग्रह किया कि वह धान की बिक्री केवल सरकारी क्रय केंद्रों पर ही करें, जिससे उन्हें उपयुक्त मूल्य मिल सके और बिचौलियों से बचा जा सके। इस दौरान उप जिलाधिकारी सुखलाल प्रसाद वर्मा, नायब तहसीलदार कपिल मिश्रा, सांख्यकीय अधिकारी रविकांत, लेखपाल राजन सिंह समेत कृषि विभाग की टीम मौजूद रही।

    ग्राम स्वास्थ्य आदि का आकस्मिक निरीक्षण

    डीएम ने बुधवार को भैला मकदूमपुर में आयोजित ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस सेशन का आकस्मिक निरीक्षण किया। एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं से स्वास्थ्य, पोषण एवं टीकाकरण से संबंधित गतिविधियों की जानकारी ली। डीएम ने निर्देश दिए कि ड्यूलिस्ट को नियमित रूप से अपडेट किया जाए और एमसीपी (मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन) कार्ड में सभी सूचनाएं शत-प्रतिशत दर्ज की जाएं।

    बच्चों का टीकाकरण, नवजात का एनएनसी चेकअप हो

    डीएम ने कहा कि बच्चों के टीकाकरण और नवजात शिशुओं के एनएनसी चेकअप को प्राथमिकता के आधार पर समय से किया जाए। कहा कि गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार, समय-समय पर जांच और आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श की जानकारी दी जाए, ताकि जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। साथ ही उन्होंने पोर्टल पर सभी सूचनाओं की समयबद्ध और सटीक फीडिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों से भी संवाद करते हुए उन्होंने योजनाओं के लाभ के प्रति जागरूक रहने की अपील की।

