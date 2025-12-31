नए साल में कौशांबी को मिलेगी सौगात, 1.17 करोड़ की लागत से कराए जाएंगे कई विकास कार्य

जागरण संवाददाता, कौशांबी। कौशांबी विकास खंड क्षेत्र में करीब 1.17 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे। पंचम और केंद्रीय वित्त आयोग से मिली इस धनराशि से इंटरलॉकिंग, नाली निर्माण, प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत, सौंदर्यीकरण आदि कार्य कराने को लेकर बुधवार को टेंडर निकाला गया है।

टेंडर डालने की आखिरी तिथि 15 जनवरी दोपहर तीन बजे समय निर्धारित की गई है। जबकि टेंडर 16 जनवरी को दिन में 11 बजे खुलेगा। टेंडर फाइनल होने के बाद चयनित कार्यदायी संस्था को छह महीने में काम पूरा कराना होगा।

जिन कार्यों के लिए टेंडर निकाला गया है, उसमें 6.73 लाख रुपये की लागत से सोंधिया गांव में निगम रैदास के घर से दस्सू भुंजवा के घर तक नाला, 4.28 लाख रुपये से म्योर गांव में पितई लाल के घर से ननका बीडीसी के घर, 3.45 लाख रुपये में बेरौंचा गांव में राजबली के घर से राजाराम त्रिपाठी के घर और 3.57 लाख रुपये में गोपाल मिश्र का पूरा में विशेषर महादेव मंदिर के सामने नाली का निर्माण कराया जाना शामिल है।

4.17 लाख रुपये से मेड़रहा गांव में मुख्य मार्ग से मंदिर तक, 5.45 लाख में म्योहर गांव में मुन्ना के घर से मंदिर तक, 6.06 लाख रुपये से सचवारा गांव में खुथई के घर से सुक्खा के घर तक और 6.35 लाख रुपये में म्योहर गांव के इच्छू का पूरा में मानसिंह के घर से फूलचंद्र के घर तक इंटरलॉकिंग का निर्माण कराया जाना शामिल है।