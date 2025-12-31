Language
    नए साल में कौशांबी को मिलेगी सौगात, 1.17 करोड़ की लागत से कराए जाएंगे कई विकास कार्य

    By Raj K. Srivastava Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 03:01 PM (IST)

    कौशांबी विकास खंड में 1.17 करोड़ रुपये के विकास कार्य होंगे। पंचम और केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि से इंटरलॉकिंग, नाली निर्माण, प्राथमिक विद्यालयों की ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, कौशांबी। कौशांबी विकास खंड क्षेत्र में करीब 1.17 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे। पंचम और केंद्रीय वित्त आयोग से मिली इस धनराशि से इंटरलॉकिंग, नाली निर्माण, प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत, सौंदर्यीकरण आदि कार्य कराने को लेकर बुधवार को टेंडर निकाला गया है।

    टेंडर डालने की आखिरी तिथि 15 जनवरी दोपहर तीन बजे समय निर्धारित की गई है। जबकि टेंडर 16 जनवरी को दिन में 11 बजे खुलेगा। टेंडर फाइनल होने के बाद चयनित कार्यदायी संस्था को छह महीने में काम पूरा कराना होगा।

    जिन कार्यों के लिए टेंडर निकाला गया है, उसमें 6.73 लाख रुपये की लागत से सोंधिया गांव में निगम रैदास के घर से दस्सू भुंजवा के घर तक नाला, 4.28 लाख रुपये से म्योर गांव में पितई लाल के घर से ननका बीडीसी के घर, 3.45 लाख रुपये में बेरौंचा गांव में राजबली के घर से राजाराम त्रिपाठी के घर और 3.57 लाख रुपये में गोपाल मिश्र का पूरा में विशेषर महादेव मंदिर के सामने नाली का निर्माण कराया जाना शामिल है।

    4.17 लाख रुपये से मेड़रहा गांव में मुख्य मार्ग से मंदिर तक, 5.45 लाख में म्योहर गांव में मुन्ना के घर से मंदिर तक, 6.06 लाख रुपये से सचवारा गांव में खुथई के घर से सुक्खा के घर तक और 6.35 लाख रुपये में म्योहर गांव के इच्छू का पूरा में मानसिंह के घर से फूलचंद्र के घर तक इंटरलॉकिंग का निर्माण कराया जाना शामिल है।

    इसी प्रकार 5.23 लाख में मोहिद्दीनपुर कोरांव गांव में अरविंद के घर से महंत मिश्रा के घर तक नाली व इंटरलॉकिंग, 8.08 लाख की लागत से बेरौंचा गांव में मुख्य मार्ग से छोटे लाल के नलकूप तक, 6.95 लाख रुपये की लागत से बारा गांव में मुख्य मार्ग से श्रीकांत के घर तक और 6.29 लाख रुपये में जगन्नाथपुर गांव में मुलायम के घर से एससी बस्ती व घनश्याम यादव के घर तक नाली और इंटरलॉकिंग का निर्माण कराया जाना है।

    इनकी होगी मरम्मत, कराया जाएगा सौंदर्यीकरण

    विकास खंड में मुख्य गेट का सौंदर्यीकरण 2.51 लाख, एडीओ आवासों की मरम्मत व सौंदर्यीकरण 8.51 लाख, ग्राम पंचायत महिला में उच्च प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत व सौंदर्यीकरण 14.21 लाख, गोपसहसा गांव के मजरा गौरए में 7.24 लाख, ऐगवां गांव के मजरा वैशन का पूरा में शिव नारायण के हैंडपंप से पूरब की तरफ 6.08 लाख और उरई अशरफपुर के मजरा अहिरन की डाडी में डॉ. सुंदर के घर से राजेश के घर तक 5.07 लाख रुपये में इंटरलॉकिंग का कार्य कराया जाएगा।