रंग लाई मेहतन: यूपी में किसान के बेटे ने रचा इतिहास, पास की नीट परीक्षा और एमबीबीएस में लिया एडमिशन

संसू, जागरण, करारी। गांवों की मिट्टी में मेहनत और लगन की कहानियां आज भी जन्म लेती हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है एक किसान के बेटे की, जिसने अपने सीमित संसाधनों और तमाम कठिनाइयों के बावजूद राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पास कर एमबीबीएस में दाखिला लिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नगर पंचायत के छोटे से मुहल्ले नेता नगर में रहने वाले संदीप कुमार के पिता दशरथ एक छोटे किसान हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण है। खेतों की आमदनी से मुश्किल से घर का खर्च चलता था। फिर भी, संदीप के माता-पिता ने कभी उसे पढ़ाई से दूर नहीं किया। वह जानते थे कि शिक्षा ही वह रास्ता है, जिससे उनका बेटा एक बेहतर भविष्य बना सकता है। कस्बे के एक निजी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद संदीप ने 12 वीं कक्षा में विज्ञान विषय लेकर पढ़ाई की। संसाधनों की कमी के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसने इंटरनेट और मोबाइल फोन की मदद से आनलाइन पढ़ाई शुरू की।