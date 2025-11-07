रंग लाई मेहतन: यूपी में किसान के बेटे ने रचा इतिहास, पास की नीट परीक्षा और एमबीबीएस में लिया एडमिशन
उत्तर प्रदेश के एक किसान के बेटे संदीप कुमार ने अपनी मेहनत और लगन से नीट परीक्षा पास कर एमबीबीएस में दाखिला लिया है। सीमित संसाधनों के बावजूद, उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की और कोटा में तैयारी की। उनकी सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है और उनके पिता को गर्व है।
संसू, जागरण, करारी। गांवों की मिट्टी में मेहनत और लगन की कहानियां आज भी जन्म लेती हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है एक किसान के बेटे की, जिसने अपने सीमित संसाधनों और तमाम कठिनाइयों के बावजूद राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) पास कर एमबीबीएस में दाखिला लिया।
नगर पंचायत के छोटे से मुहल्ले नेता नगर में रहने वाले संदीप कुमार के पिता दशरथ एक छोटे किसान हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण है। खेतों की आमदनी से मुश्किल से घर का खर्च चलता था। फिर भी, संदीप के माता-पिता ने कभी उसे पढ़ाई से दूर नहीं किया। वह जानते थे कि शिक्षा ही वह रास्ता है, जिससे उनका बेटा एक बेहतर भविष्य बना सकता है। कस्बे के एक निजी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद संदीप ने 12 वीं कक्षा में विज्ञान विषय लेकर पढ़ाई की। संसाधनों की कमी के बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसने इंटरनेट और मोबाइल फोन की मदद से आनलाइन पढ़ाई शुरू की।
इंटरमीडिएट पास करने के बाद वह डाक्टर बनने का सपना संजोए कोटा पहुंच गया। इसके बाद तीन साल तक नीट परीक्षा की तैयारी की। उसकी मेहनत रंग लाई, जब नीट परीक्षा के परिणाम घोषित हुए तो उसने शानदार अंक प्राप्त किए और मेडिकल कालेज, सोनभद्र में एमबीबीएस में दाखिला भी लिया। जब यह खबर मुहल्ले में पहुंची तो पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। किसान के बेटे ने डाक्टर बनने का सपना साकार किया है। संदीप के पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू खुशी के थे। उन्होंने कहा, मैंने खेत में पसीना बहाया, ताकि मेरा बेटा पढ़ सके और आज उसकी सफलता मेरी सबसे बड़ी कमाई है।
