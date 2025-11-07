अयोध्या में रोजगार के लिए लगा मेला, इन कंपनियों में 2787 छात्रों को मिली नौकरी

संवाद सूत्र, अयोध्या। झुनझुनवाला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में गुरुवार को रोजगार मेला लगा। उद्घाटन महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने किया। सेवायोजन कार्यालय के सहयोग से आयोजित रोजगार मेला में 5187 छात्रों ने भाग लिया। इसमें 2787 छात्रों का चयन हुआ। महापौर ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रोजगार मेला में भारत की प्रतिष्ठित कंपनी मदरसन मेट ऑटोमोटिव, कृष्णा मारुति लिमिटेड, सन वैक्यूम फार्मर्स इंडिया लिमिटेड, ऑटो काम्प कार्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वराक इंजीनियरिंग लिमिटेड, टाटा गोटियन ग्रीन एनर्जी, आइबीसीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आसाही इंडिया ग्लास लिमिटेड, लक्ष्मी अग्नि कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, बीकेटी टायर्स गुजरात समेत 95 कंपनियों ने भाग लिया।

मदरसन मेट आटोमोटिव में 61, कृष्णा मारुति लिमिटेड में 69, सन वैक्यूम फार्म्स इंडिया लिमिटेड में 47, आटो काम्प कार्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 57, टाटा गोटिया ग्रीन एनर्जी में 67, असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड में 63, लक्ष्मी अग्नि कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड में 117, बीकेटी टायर्स गुजरात में 87 समेत कुल दो हजार 787 प्रतिभागियों को रोजगार मिला।

चयनित अभ्यर्थियों को आठ से लेकर 45 हजार रुपये प्रति माह के पैकेज पर कंपनियों ने आफर लेटर प्रदान किये। महापौर ने चयनित छात्रों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। संस्थान की विकास निदेशक मीनाक्षी मोदी के मार्गदर्शन में आयोजन संपन्न हुआ।

निदेशक आशुतोष त्रिपाठी, डॉ. गिरिजेश त्रिपाठी, झुनझुनवाला डिग्री कालेज की प्राचार्य डॉ. सरिता मिश्रा ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। संचालन डॉ. अनुराधा शुक्ला के नेतृत्व में किया गया। इसमें अनूप गौर, गरुण मिश्र, सुमित उपाध्याय, अंबरीष श्रीवास्तव ने योगदान किया।