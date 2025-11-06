UP: राज्य और मुख्यमंत्री शिक्षक पुरस्कार के लिए अब आवेदन 15 नवंबर से

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों के उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए राज्य सरकार ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के राज्य अध्यापक पुरस्कार और मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने इसके लिए संशोधित समय-सारणी जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि आवेदन की प्रक्रिया इस बार पूरी तरह आनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी। 15 नवंबर से पांच दिसंबर 2025 तक शिक्षक आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। किसी भी स्तर पर आफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

संशोधित समय-सारणी के अनुसार जिला समिति छह दिसंबर से 15 दिसंबर तक प्राप्त आवेदनों की जांच कर पात्र शिक्षकों का चयन करेगी और प्रस्ताव मंडलीय समिति को आनलाइन भेजेगी। मंडलीय समिति 16 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच चयनित नामों को निदेशालय स्तरीय समिति को प्रेषित करेगी। निदेशालय स्तरीय समिति 26 दिसंबर से चार जनवरी 2026 तक पात्र शिक्षकों की सूची राज्य स्तरीय समिति को भेजेगी। राज्य स्तरीय समिति पांच जनवरी से 14 जनवरी 2026 तक अंतिम चयन की प्रक्रिया पूरी करेगी। चयनित शिक्षकों को पुरस्कार 14 जनवरी 2026 के बाद दिए जाएंगे।

विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा की ओर से जारी आदेश में सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, महानिदेशक स्कूल शिक्षा और शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि पुरस्कार चयन से जुड़ी सभी प्रक्रिया तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाएं।

इस वर्ष आवेदन करने वाले शिक्षकों को अपने सभी अभिलेखों के साथ-साथ अपने उत्कृष्ट कार्यों का विवरण और पांच मिनट का वीडियो भी आनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसमें शिक्षक अपने शिक्षण कार्य, नवाचार, सामाजिक सहभागिता या विद्यालय में किए गए विशेष प्रयासों से संबंधित जानकारी वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।