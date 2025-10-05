मौसेरी बहन को बंधक बताकर उसके पति से मांगी फिरौती, कौशांबी पुलिस ने नाकाम की साजिश, हाईटेक तकनीक से पकड़े गए दो भाई

कौशांबी में एक विवाहिता के मौसेरे भाइयों ने फिरौती के लिए अपहरण की झूठी कहानी रची। राजस्थान निवासी पति ने इंटरनेट मीडिया पर मदद मांगी जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महिला और उसके बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया। आरोपियों को हिरासत में लिया। विवाहिता ने अपहरण की बात से इनकार किया है।

जागरण संवाददाता, कौशांबी। इंटरनेट मीडिया की आभासी दुनिया में फंसे दो किशोरों ने पति से रूठ कर बच्चे संग मौसी के यहां आई विवाहिता के कथित अपहरण की झूठी कहानी रची। इसके बाद राजस्थान निवासी महिला के पति से फिरौती वसूलने की खौफनाक साजिश रच डाली।

पीड़ित पति ने इंटरनेट मीडिया में एक्स पर पोस्ट कर कौशांबी पुलिस से मदद मांगी तो खलबली मच गई। पुलिस ने विवाहिता को उसके मासूम बच्चे संग महज आठ घंटे में सकुशल बरामद कर आरोपित मौसेरे भाइयों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की है।

इसके बाद मंझनपुर क्षेत्र में रहने वाला विवाहिता का मौसेरा भाई उसे अपने साथ घर ले गया। विवाहिता की आपबाती सुन नाबालिग मौसेरे भाई ने परिवार के एक किशोर के साथ मिलकर बहनोई मनोज से फिरौती वसूलने की साजिश की।

एसपी राजेश कुमार ने सीओ क्राइम शिवांक सिंह को प्रकरण की जांच कर विवाहिता के बाबत पता करने का निर्देश दिया। इसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने महज आठ घंटे में विवाहिता व उसके बच्चे को मौसी के घर से सकुशल बरामद कर लिया। मनोज को फोन करने वाले आरोपित दो किशोरों (विवाहिता के मौसेरे भाई) को मिशन शक्ति के तहत हिरासत में लेकर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। विवाहिता को फिलहाल उसकी मौसी के सिपुर्दगी में दिया गया है।

सीओ सिटी शिवांक सिंह ने बताया कि राजस्थान निवासी एक व्यक्ति ने रविवार सुबह कौशांबी पुलिस के इंटरनेट मीडिया सेल में एक्स के जरिए एक पोस्ट डालकर अपनी पत्नी व बच्चे को कौशांबी में बंधक बनाकर फिरौती मांगे जाने की जानकारी दी। पोस्ट संज्ञान में आने के बाद इलेक्ट्रानिक संसाधनों का इस्तेमाल कर विवाहिता व उसके बच्चे को बरामद किया।