    कौशांबी में दहेज के लिए विवाहिता से क्रूरता, ससुरालियों ने गला दबाया, दीवार से टकराकर सिर फोड़ा, केस दर्ज

    By Adarsh Kumar Srivastava Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 07:03 PM (IST)

    कौशांबी में विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। ससुराल वालों पर दहेज की मांग का आरोप है। मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने आरोपित ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

    कौशाम्बी में दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित किया गया, आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है।

    संसू, जागरण, बारा (कौशांबी)। दहेज में दो लाख रुपये नकद, बाइक व भैंस की मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालियों ने एक विवाहिता के साथ क्रूरता की हदें पार कर दीं। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पहले विवाहिता का गला दबाया गया फिर सिर दीवार से टकराकर फोड़ा गया।

    घटना की जानकारी पर पहुंचे विवाहिता के भाई ने सराय अकिल थाने में ससुरालियों के खिलाफ तहरीर देकर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस आरोपित ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है।

    सराय अकिल क्षेत्र के पन्ना का पूरा निवासी ओम बाबू पांडेय पुत्र स्वर्गीय रामबाबू पांडेय के अनुसार बहन चांदनी की शादी छह फरवरी 2025 को कौशांबी थाना क्षेत्र के बरंबारी गांव निवासी नितेश पांडेय पुत्र स्वर्गीय विजय कुमार पांडेय से की है। शादी ने उन्होंने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था।

    आरोप लगाया कि इसके बाद भी ससुराल पक्ष के लोग दहेज से संतुष्ट नहीं थे। चांदनी को मायके से दो लाख रुपये नकद, बाइक व एक भैंस लाने की बात कहते हुए प्रता़ड़ित किया जाता था। इसी बात को लेकर शुक्रवार की रात करीब 11 बजे ससुरालियों ने गला दबाकर चांदनी को जान से मारने का प्रयास किया। इसके बाद उसका सिर दीवार से टकरा कर जख्मी कर दिया।

    साथ ही बाक्स का में रखा 10 हजार रुपये नकद, चांदी की पेटी, पायल, सीने का हार, माथबेंदी निकाल कर लिया। किसी तरह चांदनी ने डायल 112 को फोन करके घटना की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस चांदनी को लेकर कौशांबी थाने पहुंची। यहां से मायके वालों को सूचना दी गई। पीड़ित ने मामले में पति नीतेश, सास रामसखी, जेठ, ननद रेखा व भांजी सपना के खिलाफ तहरीर दी।

    इंस्पेक्टर सराय अकिल केके यादव का इस संबंध में कहना है कि आरोपित ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज कर विवाहिता को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।