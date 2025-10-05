कौशांबी में दहेज के लिए विवाहिता से क्रूरता, ससुरालियों ने गला दबाया, दीवार से टकराकर सिर फोड़ा, केस दर्ज

कौशांबी में विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। ससुराल वालों पर दहेज की मांग का आरोप है। मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने आरोपित ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।

संसू, जागरण, बारा (कौशांबी)। दहेज में दो लाख रुपये नकद, बाइक व भैंस की मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालियों ने एक विवाहिता के साथ क्रूरता की हदें पार कर दीं। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पहले विवाहिता का गला दबाया गया फिर सिर दीवार से टकराकर फोड़ा गया।

घटना की जानकारी पर पहुंचे विवाहिता के भाई ने सराय अकिल थाने में ससुरालियों के खिलाफ तहरीर देकर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस आरोपित ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है।

आरोप लगाया कि इसके बाद भी ससुराल पक्ष के लोग दहेज से संतुष्ट नहीं थे। चांदनी को मायके से दो लाख रुपये नकद, बाइक व एक भैंस लाने की बात कहते हुए प्रता़ड़ित किया जाता था। इसी बात को लेकर शुक्रवार की रात करीब 11 बजे ससुरालियों ने गला दबाकर चांदनी को जान से मारने का प्रयास किया। इसके बाद उसका सिर दीवार से टकरा कर जख्मी कर दिया।