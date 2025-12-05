Language
    UP के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कौशांबी में बोले- SIR से विपक्ष बौखलाकर कर रहा भ्रामक प्रचार

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:10 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कौशांबी में कहा कि विपक्ष एसआइआर कार्यक्रम से बौखला गया है और भ्रामक प्रचार कर रहा है। उन्होंने अख ...और पढ़ें

    कौशांबी में सयारा स्थित मां शीतला अतिथि गृह में पत्रकारों से बातचीत करते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जागरण 

    संसू, जागरण, सिराथू, कौशांबी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को अपने गृह जनपद कौशांबी में हैं।उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का पीडीए के लोगों के नाम मतदाता सूची से नाम काटने के आरोप पर पलटवार किया। कहा कि हर 20 वर्ष में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम होता है।

    बिहार की जनता ने अखिलेश व राहुल को जवाब दे दिया है

    केशव मौर्य ने कहा कि विपक्ष निर्वाचन आयोग के एसआइआर अभियान कार्यक्रम से बौखला गया है। अखिलेश यादव व राहुल गांधी इसको लेकर बिहार चुनाव गए थे। वहां की जनता ने इनको जबाब दे दिया है। आगे बंगाल की जनता भी जबाब देगी। अखिलेश यादव एसआइआर को लेकर दुष्प्रचार करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं।

    फर्जी मतदाताओं के नाम सूची से बाहर होंगे 

    उप मुख्यमंत्री एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर आए हैं। उन्होंने सयारा स्थित मां शीतला अतिथि गृह में पत्रकारों से बातचीत की। कहा कि मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्यक्रम से गलत और फर्जी मतदाताओं के नाम सूची से बाहर होंगे। अधिकारियों समेत बूथ लेबल अधिकारी बीएलओ की मेहनत से कौशांबी जनपद टाप फाइव में शामिल है।

