UP के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कौशांबी में बोले- SIR से विपक्ष बौखलाकर कर रहा भ्रामक प्रचार

संसू, जागरण, सिराथू, कौशांबी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को अपने गृह जनपद कौशांबी में हैं।उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का पीडीए के लोगों के नाम मतदाता सूची से नाम काटने के आरोप पर पलटवार किया। कहा कि हर 20 वर्ष में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम होता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिहार की जनता ने अखिलेश व राहुल को जवाब दे दिया है केशव मौर्य ने कहा कि विपक्ष निर्वाचन आयोग के एसआइआर अभियान कार्यक्रम से बौखला गया है। अखिलेश यादव व राहुल गांधी इसको लेकर बिहार चुनाव गए थे। वहां की जनता ने इनको जबाब दे दिया है। आगे बंगाल की जनता भी जबाब देगी। अखिलेश यादव एसआइआर को लेकर दुष्प्रचार करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं।