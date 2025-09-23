इटावा मेमू पैसेंजर ट्रेन ने रेड सिग्नल किया पार, रेलवे में मचा हड़कंप, एक घंटे तकनीकी जांच

कानपुर देहात में दिल्ली-हावड़ा ट्रैक पर ट्रेनों में तकनीकी खामियां आ रही हैं। कानपुर से इटावा जा रही मेमू पैसेंजर ट्रेन ने मैथा स्टेशन के पास रेड सिग्नल पार कर दिया जिससे पांच डिब्बे आगे चले गए। चालक ने ट्रेन को रोका और लूप लाइन में ले जाया गया जहां तकनीकी टीम ने जांच के बाद उसे रवाना किया।

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात। दिल्ली हावड़ा ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनों में तकनीकी खामी की समस्या सामने आ रही है। इससे कई बार यात्रियों में हड़कंप मच रहा है। अब मैमू पैसेंजर ट्रेन रेड सिग्नल ही पार कर गई। इटावा की ओर जा रही मेमू पैसेंजर ट्रेन मैथा स्टेशन में ठहराव का रेड सिग्नल पार कर दिया और उसके चार कोच निकल गए। चूक पर चालक ने ट्रेन को रोका गया और मामले की जांच शुरू की गई। इस दौरान ट्रेन मेन लाइन में दो घंटे तक खड़ी रही और पीछे से आ रही ट्रेनों को स्टेशन की लूप लाइन से गुजारा गया। शाम छह बजे ट्रेन आगे के लिए रवाना हो सकी।

शाम करीब चार बजे टूंडला तक जाने वाली ट्रेन संख्या 64587 मैथा स्टेशन में चार बजे प्लेटफार्म पर ठहर रही थी, इस दौरान ट्रेन ठहराव का रेड सिग्नल पार कर एक के बाद एक चार कोच इंजन सहित निकल गए। चालक दल को चूक का अहसास हुआ तो उधर वाकी टाकी से स्टेशन द्वारा ट्रेन के चालक व गार्ड को अवगत कराया गया। इसपर ट्रेन को रोका गया।

रेड सिग्नल पार करने की बात यात्री लोग समझे तो सन्न रह गए। मामले को लेकर अधिकारियों व तकनीकी टीम ने मौके पर आकर जांच शुरू की, जिसके चलते ट्रेन दो घंटे तक स्टेशन में रुकने के बाद जांच पूरी होने पर उसे जरीब छह बजे आगे के लिए रवाना किया गया। ट्रेन खड़ी रहने के दौरान लूप लाइन से ट्रेनें निकाले जाने से ट्रैक बाधित नहीं रहा।

चूक पर मैथा स्टेशन के कर्मचारी व स्टेशन मास्टर चुप्पी साधे रहे कोई बात बताने को तैयार नहीं हुए। आरपीएफ चौकी प्रभारी रूरा राहुल यादव ने बताया कि ट्रेन तकनीकी या अन्य कारणों से खड़ी रहने के बाबत जानकारी नहीं है। जनसंपर्क अधिकारी प्रयागराज अमित सिंह ने बताया कि ट्रेन दो घंटे तक खड़ी रही है क्यों खड़ी रही है, क्या कारण है यह स्पष्ट नहीं है हां ट्रेन के खड़े रहने के मामले की जांच कराई जा रही है जांच टीम की रिपोर्ट आने पर कारण स्पष्ट होगा।