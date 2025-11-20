एकतरफा प्यार में पागल हुआ युवक.... शादी रोकने जयमाल स्टेज पर गोली मारने पहुंचा
उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एकतरफा प्यार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती की शादी से नाराज़ प्रेमी ने उसे जयमाला के मंच पर गोली मारने की धमकी दी। युवक विवाह स्थल पर तमंचा लेकर पहुँच गया, लेकिन परिवार की सतर्कता से पकड़ा गया।
संवाद सहयोगी जागरण, झींझक। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में एकतरफा प्यार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती के विवाह से नाराज प्रेमी ने शादी के दिन ही उसे मंच पर गोली मारने की धमकी दी थी। रात को युवक तमंचा लेकर विवाह स्थल तक पहुंच भी गया, लेकिन स्वजन की सतर्कता से बड़ी वारदात होने से बच गई। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसके पास से 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है।
केस मंगलपुर थाने के कंचौसी कस्बे का है। औरैया जनपद की रहने वाली एक युवती का युवक से परिचय हो गया। धीरे-धीरे ये परिचय दोस्ती में बदल गई। युवक इस दोस्ती को प्यार समझ बैठा और युवती से विवाह की जिद करने लगा। इसी बीच युवती के परिवार वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। इससे बौखलाए युवक ने युवती को मार देने की धमकी दी थी।
मंगलपुर थाने के कंचौसी कस्बे में औरैया जनपद की युवती का विवाह रोकने जा रहे युवक को गेस्ट हाउस से कुछ दूरी पर उसके स्वजन ने पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया। युवक तमंचा लेकर वहां आया था और कुछ अनहोनी होती इससे पहले सतर्कता से वह पकड़ा गया।
जयमाल स्टेज पर गोली मारने की दी थी धमकी
औरैया जनपद के एक गांव निवासी युवती की युवक से दोस्ती थी उसका विवाह तय होने पर युवक ने उसको जयमाल स्टेज पर गोली मारने की धमकी दी थी। तय तारीख पर बुधवार को कंचौसी के एक गेस्ट हाउस में विवाह समारोह का आयोजन किया गया था। देरशाम को विवाह समारोह में लोग भोजन कर रहे थे बरात नहीं आई थी।
स्वजन को दे दी थी धमकी की जानकारी
वहीं धमकी की बात युवती ने स्वज को बता रखी थी तो स्वजन भी चौकन्ना थे। शाम को युवक तमंचा लेकर गेस्ट हाउस से कुछ दूरी पर मुख्य रोड पर खड़ा था स्वजन ने उसे पकड़ कर कंचौसी चौकी पुलिस को सौंप दिया। तलाशी में उसके पास से 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ। इंस्पेक्टर मंगलपुर महेश कुमार ने बताया की युवक को हिरासत में लेकर जांच की जा रही है तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
