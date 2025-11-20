एकतरफा प्यार में पागल हुआ युवक.... शादी रोकने जयमाल स्टेज पर गोली मारने पहुंचा

संवाद सहयोगी जागरण, झींझक। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में एकतरफा प्यार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती के विवाह से नाराज प्रेमी ने शादी के दिन ही उसे मंच पर गोली मारने की धमकी दी थी। रात को युवक तमंचा लेकर विवाह स्थल तक पहुंच भी गया, लेकिन स्वजन की सतर्कता से बड़ी वारदात होने से बच गई। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसके पास से 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है।

केस मंगलपुर थाने के कंचौसी कस्बे का है। औरैया जनपद की रहने वाली एक युवती का युवक से परिचय हो गया। धीरे-धीरे ये परिचय दोस्ती में बदल गई। युवक इस दोस्ती को प्यार समझ बैठा और युवती से विवाह की जिद करने लगा। इसी बीच युवती के परिवार वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। इससे बौखलाए युवक ने युवती को मार देने की धमकी दी थी।



मंगलपुर थाने के कंचौसी कस्बे में औरैया जनपद की युवती का विवाह रोकने जा रहे युवक को गेस्ट हाउस से कुछ दूरी पर उसके स्वजन ने पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया। युवक तमंचा लेकर वहां आया था और कुछ अनहोनी होती इससे पहले सतर्कता से वह पकड़ा गया।



जयमाल स्टेज पर गोली मारने की दी थी धमकी

औरैया जनपद के एक गांव निवासी युवती की युवक से दोस्ती थी उसका विवाह तय होने पर युवक ने उसको जयमाल स्टेज पर गोली मारने की धमकी दी थी। तय तारीख पर बुधवार को कंचौसी के एक गेस्ट हाउस में विवाह समारोह का आयोजन किया गया था। देरशाम को विवाह समारोह में लोग भोजन कर रहे थे बरात नहीं आई थी।