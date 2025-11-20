खोदाई में यहां मिली राधा-कृष्ण की अद्भुत मूर्ति, रक्षा कर रहे नाग की कुछ देर बाद मौत, साथ में रखा था प्राचीन भोजपत्र

जागरण संवाददाता, उन्नाव। उन्नाव में खेत में खोदाई के दौरान राधा कृष्ण की मूर्ति मिली। मूर्ति की रक्षा एक सांप कर रहा था। साथ ही उसके पास ही एक प्राचीन भोजपत्र रखा हुआ था। मूर्ति मिलने के कुछ ही देर बाद सांप की मौत हो गई। इसके बाद से जिसे मूर्ति मिली उस किसान की तबियत बिगड़ गई है।

माखी क्षेत्र के मिर्जापुर कला गांव में खेत में मेड़ किनारे खड़ी घास, कंटीली झाड़ियों को हटाकर खोदाई के दौरान राधा-कृष्ण की मूर्ति, भोजपत्र व मिट्टी का घड़ा व सांप निकला। सफाई के दौरान फावड़ा लगने से सांप घायल हो गया, जिसकी कुछ देर बाद मौत हो गई।

मूर्ति निकलने के बाद किसान की तबीयत खराब हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला पर्यटन अधिकारी संतोष सिंह ने बताया कि मूर्तियों का वजन लगभग दो किलो है। देखने में तांबे की लग रही हैं। मामले की रिपोर्ट एसडीएम को भेजी गई है।

उप्र राज्य पुरातत्व निदेशालय को पत्र भेज रहे हैं। वहां से आने वाली टीम सड़-गल चुके भोजपत्र की भाषा, मूर्तियों की प्राचीनता व वहां पर मूर्तियां निकलने या किसी के रख देने जैसे बिंदुओं पर जांच करेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही स्थिति स्पष्ट होगी।

मिट्टी का घड़ा भी मिला मिर्जापुर कला निवासी बृजेश उर्फ लल्लन सिंह का खेत चकलवंशी-संडीला मार्ग किनारे स्थित है। खेत में मेड़ के चारों ओर कंटीले पेड़, झाड़ियां व जंगली घास खड़ी थी। तीन-चार साल से उन्होंने इसकी सफाई नहीं कराई थी। स्वजन के अनुसार, बुधवार को खेत की झाड़ियां साफ कराने के साथ पेड़ों के ठूंठ की खोदाई करा रहे थे। तभी राधा-कृष्ण की मूर्ति, भोजपत्र व मिट्टी का घड़ा व पास में काला सांप बैठा दिखा।