Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रेमिका के घर के पास पेड़ पर फंदे से लटका मिला प्रेमी का शव, बुलाकर हत्या का सनसनीखेज आरोप

    By Charutosh Jaiswal Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:06 PM (IST)

    कानपुर देहात के गजनेर में एक शटरिंग कारीगर का शव प्रेमिका के घर के पास पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने प्रेमिका और उसके परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सूत्र, सरवनखेड़ा (कानपुर देहात)। गजनेर के भिल्सी गांव में प्रेमिका के घर के पास शटरिंग कारीगर का शव पेड़ पर फंदे पर लटका मिला।स्वजन ने प्रेमिका व उसके भाई, पिता और मां पर पीटकर हत्या करने के बाद शव को लटका दिए जाने का आरोप लगाया।गजनेर थाने की पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    बुधवार को भिल्सी गांव में ग्रामीणों ने देखा तो नीम के पेड़ पर मफलर के फंदे से युवक का शव लटक रहा था।ग्रामीणों की भीड़ इस पर जुट गई।सीओ अकबरपुर संजय सिंह, गजनेर थाना प्रभारी जनार्दन प्रताप सिंह आए और प्रयास किया तो दिवंगत की पहचान थाना साढ़ के गांव कंठीपुर के 23 वर्षीय अखिलेश कुमार के रुप में हुई। अखिलेश की बहन लक्ष्मी ने आरोप लगाया कि मेरे भाई को षड्यंत्र के तहत प्रेमिका ने अपने घर बुलाकर हत्या कर आत्महत्या का रूप देने के लिए नीम के पेड़ में टांग दिया है। मां शशि, पिता छेदीलाल व बहन का रोकर बुरा हाल हो गया।

     

    छेदीलाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि भिल्सी गांव की किशोरी ने बेटे को प्रेम प्रसंग में फंसा लिया था और साजिशन गांव बुलाया गया।उनके बेटे को हत्या का पहले आभास हो गया था जिसके चलते इंटरनेट मीडिया में वीडियो बना कर शेयर किया था। मेरा बेटा बंगलौर में रहकर शटरिंग लगाने का काम करता था, आरोपित लड़की के घर वालों ने शादी का लालच देकर मेरे बेटे को अपने घर बुलाकर रात में मारकर नीम के पेड़ में लटका दिया है।

     

    बेटा बेंगलुरु से कानपुर आकर सीधे भिल्सी गांव पहुंचा था। उन लोगों को उसके यहां आने की जानकारी नहीं थी। गजनेर थाना प्रभारी जनार्दन प्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर पर किशोरी, पिता, मां व भाई के खिलाफ मुकदमा हत्या का किया गया है। पोस्टमार्टम से मौत का सही कारण पता चलेगा,रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्यवाही होगी।