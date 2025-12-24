प्रेमिका के घर के पास पेड़ पर फंदे से लटका मिला प्रेमी का शव, बुलाकर हत्या का सनसनीखेज आरोप

संवाद सूत्र, सरवनखेड़ा (कानपुर देहात)। गजनेर के भिल्सी गांव में प्रेमिका के घर के पास शटरिंग कारीगर का शव पेड़ पर फंदे पर लटका मिला।स्वजन ने प्रेमिका व उसके भाई, पिता और मां पर पीटकर हत्या करने के बाद शव को लटका दिए जाने का आरोप लगाया।गजनेर थाने की पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया है।

बुधवार को भिल्सी गांव में ग्रामीणों ने देखा तो नीम के पेड़ पर मफलर के फंदे से युवक का शव लटक रहा था।ग्रामीणों की भीड़ इस पर जुट गई।सीओ अकबरपुर संजय सिंह, गजनेर थाना प्रभारी जनार्दन प्रताप सिंह आए और प्रयास किया तो दिवंगत की पहचान थाना साढ़ के गांव कंठीपुर के 23 वर्षीय अखिलेश कुमार के रुप में हुई। अखिलेश की बहन लक्ष्मी ने आरोप लगाया कि मेरे भाई को षड्यंत्र के तहत प्रेमिका ने अपने घर बुलाकर हत्या कर आत्महत्या का रूप देने के लिए नीम के पेड़ में टांग दिया है। मां शशि, पिता छेदीलाल व बहन का रोकर बुरा हाल हो गया।

छेदीलाल ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि भिल्सी गांव की किशोरी ने बेटे को प्रेम प्रसंग में फंसा लिया था और साजिशन गांव बुलाया गया।उनके बेटे को हत्या का पहले आभास हो गया था जिसके चलते इंटरनेट मीडिया में वीडियो बना कर शेयर किया था। मेरा बेटा बंगलौर में रहकर शटरिंग लगाने का काम करता था, आरोपित लड़की के घर वालों ने शादी का लालच देकर मेरे बेटे को अपने घर बुलाकर रात में मारकर नीम के पेड़ में लटका दिया है।