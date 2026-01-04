Language
    Fog Train Delay: कोहरे से ट्रेनें प्रभावित, रीवा व ऊंचाहार एक्सप्रेस डेढ़ घंटे लेट पहुंचीं झींझक, ठिठुरते रहे यात्री

    By Ankit Tripathi Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:29 PM (IST)

    घने कोहरे के कारण झींझक रेलवे स्टेशन पर दिल्ली-हावड़ा रूट की कई ट्रेनें विलंबित हुईं, जिससे यात्रियों को कड़ाके की सर्दी में परेशानी झेलनी पड़ी। रीवा ...और पढ़ें

    घने कोहरे के बीच अछल्दा रेलवे स्टेशन पहुंची ट्रेन। यात्री

    संवाद सहयोगी, झींझक। कोहरे की वजह से यात्रियों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। ट्रेन से लेकर बस सेवा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। रविवार को भी कोहरे की वजह से ट्रेनें काफी लेट रहीं। रीवा से लेकर ऊंचाहार ट्रेन देर से झींझक स्टेशन पहुंचने की वजह से सर्दी में यात्री ठिठुरते रहे। 

     

    घना कोहरा छाने से दिल्ली हावड़ा रूट के झींझक रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेनें विलंबित रही। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्टेशन पर रुकने वाली रीवा व ऊंचाहार एक्सप्रेस करीब डेढ़ घंटे देरी से आई। वहीं डाउन की लालगढ़ एक्सप्रेस रद्द रही। इससे आसपास 100 से 50 किमी दूरी के यात्री अन्य वैकल्पिक साधनों से निकलने को मजबूर हुए।

     

    लालगढ़ एक्सप्रेस रद

    झींझक स्टेशन पर रुकने वाली कानपुर की तरफ जाने वाली डाउन की लालगढ़ एक्सप्रेस रद रही। वहीं सूबेदारगंज एक्सप्रेस निर्धारित समय 1:48 बजे से 50 मिनट देरी से आई। रीवा एक्सप्रेस निर्धारित समय 2:19 बजे से डेढ़ घंटे व ऊंचाहार एक्सप्रेस सुबह 4:03 बजे से 1:35 घंटे देरी से आई। फफूंद कानपुर मेमू निर्धारित समय 6:23 बजे से 2:20 घंटे विलंबित रही। शिकोहाबाद कानपुर मेमू निर्धारित समय 8:35 बजे से 2:20 घंटे देरी से आई। डाउन की आगरा लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस रद रही।

     

    ये ट्रेनें भी लेट

    डाउन की मुरी एक्सप्रेस निर्धारित समय से 12:54 बजे से एक घंटे विलंबित रही। डाउन की महानंदा एक्सप्रेस निर्धारित समय 1:15 बजे से आधे घंटे देरी से आई। गोमती एक्सप्रेस निर्धारित समय शाम 6:09 बजे से दो घंटे विलंबित रही। वहीं इटावा की तरफ जाने वाली अप की लालगढ़ एक्सप्रेस 20 मिनट देरी से आई, जबकि कानपुर इटावा मेमू 8:01 बजे से पौने दो घंटे विलंबित रही। गोमती एक्सप्रेस 8:34 बजे से दो घंटे विलंबित रही। मुरी एक्सप्रेस निर्धारित समय 2:10 बजे से 10 मिनट विलंबित रही।

     

    महानंदा भी रद

    वहीं अप की महानंदा एक्सप्रेस रद रही। अप व डाउन की सभी ट्रेनें विलंबित होने से स्टेशन पर इंतजार कर रहे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। टीआई फफूंद आलोक द्विवेदी ने बताया कोहरे के कारण ट्रेनों को फाग सिग्नल के पास रोक कर गुजारा जा रहा है, जिससे ट्रेनें विलंबित हुई हैं