Fog Train Delay: कोहरे से ट्रेनें प्रभावित, रीवा व ऊंचाहार एक्सप्रेस डेढ़ घंटे लेट पहुंचीं झींझक, ठिठुरते रहे यात्री

संवाद सहयोगी, झींझक। कोहरे की वजह से यात्रियों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। ट्रेन से लेकर बस सेवा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। रविवार को भी कोहरे की वजह से ट्रेनें काफी लेट रहीं। रीवा से लेकर ऊंचाहार ट्रेन देर से झींझक स्टेशन पहुंचने की वजह से सर्दी में यात्री ठिठुरते रहे।

घना कोहरा छाने से दिल्ली हावड़ा रूट के झींझक रेलवे स्टेशन पर सभी ट्रेनें विलंबित रही। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्टेशन पर रुकने वाली रीवा व ऊंचाहार एक्सप्रेस करीब डेढ़ घंटे देरी से आई। वहीं डाउन की लालगढ़ एक्सप्रेस रद्द रही। इससे आसपास 100 से 50 किमी दूरी के यात्री अन्य वैकल्पिक साधनों से निकलने को मजबूर हुए।

लालगढ़ एक्सप्रेस रद झींझक स्टेशन पर रुकने वाली कानपुर की तरफ जाने वाली डाउन की लालगढ़ एक्सप्रेस रद रही। वहीं सूबेदारगंज एक्सप्रेस निर्धारित समय 1:48 बजे से 50 मिनट देरी से आई। रीवा एक्सप्रेस निर्धारित समय 2:19 बजे से डेढ़ घंटे व ऊंचाहार एक्सप्रेस सुबह 4:03 बजे से 1:35 घंटे देरी से आई। फफूंद कानपुर मेमू निर्धारित समय 6:23 बजे से 2:20 घंटे विलंबित रही। शिकोहाबाद कानपुर मेमू निर्धारित समय 8:35 बजे से 2:20 घंटे देरी से आई। डाउन की आगरा लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस रद रही।

ये ट्रेनें भी लेट डाउन की मुरी एक्सप्रेस निर्धारित समय से 12:54 बजे से एक घंटे विलंबित रही। डाउन की महानंदा एक्सप्रेस निर्धारित समय 1:15 बजे से आधे घंटे देरी से आई। गोमती एक्सप्रेस निर्धारित समय शाम 6:09 बजे से दो घंटे विलंबित रही। वहीं इटावा की तरफ जाने वाली अप की लालगढ़ एक्सप्रेस 20 मिनट देरी से आई, जबकि कानपुर इटावा मेमू 8:01 बजे से पौने दो घंटे विलंबित रही। गोमती एक्सप्रेस 8:34 बजे से दो घंटे विलंबित रही। मुरी एक्सप्रेस निर्धारित समय 2:10 बजे से 10 मिनट विलंबित रही।