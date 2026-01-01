झांसी हाईवे पर चलती स्लीपर बस में लगी आग, उठा धुएं का गुबार; यात्रियों में मची भगदड़
झांसी हाईवे पर देवीपुर के पास एक स्लीपर बस के ब्रेक पैडल में आग लगने से टायर से धुआं उठने लगा। बस में सवार 48 यात्रियों में भगदड़ मच गई, लेकिन सभी को ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण कानपुर देहात। भोगनीपुर में झांसी हाईवे पर देवीपुर के पास स्लीपर बस के टायर के पास से धुआं उठने से यात्रियों में भगदड़ मच गई। बस में सवार 48 यात्री सकुशल उतर गए। इसके बाद पहिया बदलकर बस को आगे के लिए रवाना किया गया।
हाईवे पर निजी ट्रैवल्स की बस झांसी से कानपुर की ओर जा रही थी। देवीपुर के पास बस पहुंची ही थीं कि ब्रेक पैडल में आग लग गई इससे टायर से धुआं उठने लगा। यह देख चालक ने बस रोक दी।
इसके बाद यात्री चीखते हुए बाहर भागे। अग्निशमन यंत्र चलाकर आग बुझाई गई, दमकल कर्मी भी पहुंच गए और पानी डालकर आग शांत की। गनीमत रही कि आग टायर से आगे बढ़ नहीं पाई।
इंस्पेक्टर भोगनीपुर अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि सभी सकुशल है, पहिया बदलने के बाद चालक बस लेकर यात्रियों संग चला गया।
