झांसी हाईवे पर चलती स्लीपर बस में लगी आग, उठा धुएं का गुबार; यात्रियों में मची भगदड़

संवाद सहयोगी, जागरण कानपुर देहात। भोगनीपुर में झांसी हाईवे पर देवीपुर के पास स्लीपर बस के टायर के पास से धुआं उठने से यात्रियों में भगदड़ मच गई। बस में सवार 48 यात्री सकुशल उतर गए। इसके बाद पहिया बदलकर बस को आगे के लिए रवाना किया गया।

