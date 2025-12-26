कानपुर में शराब के नशे में पत्नी ने पति की निर्ममता से की हत्या, पहले बेलन से सिर फोड़ा फिर पत्थर से कुचल मार डाला

संवाद सहयोगी, बिठूर(कानपुर)। कानपुर में एक पत्नी ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। पत्नी ने पहले शराब पी इसके बाद पति की बेरहमी से हत्या कर दी। उसके सिर को बेलन और पत्थर से कुचलकर मार डाला। बिठूर थाना क्षेत्र के टिकरा गांव में बुधवार देर शाम शराब के नशे में हुए झगड़े के बाद पत्नी ने पति के सिर पर सिलबट्टे से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन-फानन में पुलिस ने उसे एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गुरुवार तड़के उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के भाई संतोष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर हत्यारोपित पत्नी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया। वहीं, चार वर्षीय बेटे जय को मृतक रवि के भाई संतोष और दादी बिटोला ने अपने पास रख लिया।

थानाप्रभारी इंस्पेक्टर प्रेमनरायन विश्वकर्मा ने बताया बुधवार देर शाम पति रविशंकर सविता उर्फ पप्पू और उसकी पत्नी वीरांगना दोनों शराब के नशे में झगड़ गए थे। झगड़ा इतना बढ़ गया था कि दोनों ने एक-दूसरे को जमकर पीटा। इसी बीच नशे में धुत पत्नी वीरांगना ने पति रविशंकर के को पहले रोटी बेलने वाले बेलन से पीटा। सिर पर बेलन लगने सिर फट गया और बेलन का एक हत्था भी टूट गया। इसके बाद पत्नी ने मसाला पीसने वाला पत्थर उठाकर एक के बाद कई बार सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए थे, जिससे अधिक रक्तस्राव के चलते उसकी मौत हो गई थी।