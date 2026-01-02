Language
    Weather Alert: कानपुर में भीषण ठंड, अति शीत दिवस घोषित, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी व पूर्वानुमान

    By Akhilesh Tiwari Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 10:27 PM (IST)

    Weather Alert: कानपुर में पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण 'अति शीत दिवस' घोषित किया गया है। अधिकतम तापमान 14.5 डिग्री और न्यूनतम 7.2 डि ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता , कानपुर। Weather Alert: पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर -पश्चिम से बहने वाली हवा ने शुक्रवार को कानपुर और आस - पास के क्षेत्रों में अति शीत दिवस की स्थितियां बना दीं। शुक्रवार को हवा की दिशा भी दक्षिण -पूर्व से बदलकर उत्तर-पश्चिूमी हो गई। इससे पहाड़ों की सर्दी सीधे कानपुर तक पहुंच रही है। दिन में हवा की औसत गति दो किमी प्रति घंटा के आस-पास रही है। मौसम विभाग ने शनिवार से हवा की रफ्तार बढ़ने का पूर्वानुमान किया है। इससे शीतलहर का प्रकोप बढ़ जाएगा।



    सर्द हवा और अति शीतदिवस ने शुक्रवार को पूरे शहर को कांपने पर मजबूर कर दिया। दिन का अधिकतम तापमान एक दिन पहले के 19.9 डिग्री से घटकर 14. 5 पर पहुंच गया। जो सामान्य तापमान से भी 5.7 डिग्री कम है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान भी 7.2 डिग्री रहा है। हवा के साथ आई नमी के कारण शुक्रवार की सुबह कोहरा भी रहा। इससे दृष्यता कम रही। चकेरी में शून्य और शहर में 10 से 20 मीटर के बीच दृश्यता रिकार्ड की गई है। दिन में भी कोहरा और धुंध के कारण सूरज नहीं दिखाई दिया।

     

    अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गिरावट

    मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि एक दिन पहले धूप अच्छी निकलने का असर भी कोहरा और धुंध के तौर पर दिखाई दिया है। शुक्रवार को बेहद तेज बर्फीली हवा चलती रही है। हालांकि हवा की गति बहुत ज्यादा नहीं रही। बृहस्पतिवार के मुकाबले शुक्रवार को अधिकतम तापमान में 5.4 डिग्री की कमी आई। न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री से बढ़कर 7.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच लेकिन सामान्य से नीचे ही रहा है।

     

    कोहरे की चेतावनी

    उन्होंने बताया कि बर्फीली जेट स्ट्रीम इन दिनों 115 से 120 मील प्रति घंटा की गति से चल रही है। इसकी ऊंचाई 12.6 किमी पर है। इसके नीचे आने से शीतलहर का असर बढ़ जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के लगातार सक्रिय रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। कोहरे की चेतावनी भी जारी हुई है। आठ जनवरी तक सर्दी का प्रकाेप बना रहेगा।


    प्रदेश में ऐसे रहा न्यूनतम तापमान

    • बाराबंकी - 6.0 डिग्री
    • हरदोई - 6.0 डिग्री
    • गोरखपुर - 6.4 डिग्री
    • आजमगढ़ - 6.9 डिग्री
    • कानपुर नगर - 7.2 डिग्री




    पिछले सप्ताह में तापमान का हाल

    • 26 दिसंबर न्यूनतम 7.6 अधिकतम 16.4
    • 27 दिसंबर न्यूनतम 9.6 अधिकतम 18.7
    • 28 दिसंबर न्यूनतम 8.2 अधिकतम 14.3
    • 29 दिसंबर न्यूनतम 8.4 अधिकतम 16.9
    • 30 दिसंबर न्यूनतम 4.4 अधिकतम 15.9
    • 31 दिसंबर न्यूनतम 4.6 अधिकतम 16.4
    • एक जनवरी न्यूनतम 5.6 अधिकतम 19.9
    • दो जनवरी न्यूनतम 7.2 अधिकतम 14.5


    स्रोत : सीएसए मौसम विभाग