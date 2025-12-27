कानपुर रेल नेटवर्क का होगा कायाकल्प, विजन 2030 के तहत 150 अतिरिक्त ट्रेनें

जागरण संवाददाता, कानपुर। भारतीय रेलवे ने विजन 2030 के तहत 48 शहरों में रेल नेटवर्क को मजबूत करने का निर्णय लिया है। इसमें कानपुर को भी शामिल किया गया है। कानपुर में यात्रियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए यहां के बुनियादी ढांचे को अगले पांच वर्षों में बदला जाएगा। यहां से 150 अतिरिक्त ट्रेनें गुजरेंगी। अभी यहां से 300 ट्रेनों का आवागमन हो रहा है। अगले पांच वर्षों में यहां से होकर 450 ट्रेनें गुजरने लगेंगी। कानपुर में में दिल्ली, प्रयागराज, लखनऊ, बांदा, झांसी व फर्रुखाबाद छह अलग-अलग दिशाओं से ट्रेनों का आवागमन होता है। इसको देखते हुए यहां रेलवे टर्मिनल क्षमता का विस्तार किया जाएगा।