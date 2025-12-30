Language
    Kanpur Mandi Bhav: 31 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 08:31 PM (IST)

    Kanpur Mandi Bhav: कानपुर के किसानों और व्यापारियों के लिए काम की खबर है। जानिए 31 दिसंबर को मंडी में सोयाबीन, गेहूं, चना और सोने-चांदी की कीमतें क्या ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav:कानपुर में मंगलवार को खुले बाजार में अनाज, दलहन, दाल, चावल, आटा-मैदा, तिलहन, तेल, गुड़, शक्कर, घी और बारदाना सहित विभिन्न कृषि जिंसों के थोक भाव स्थिर से हल्के उतार-चढ़ाव के साथ दर्ज किए गए। गेहूं, चना, अरहर और चावल के दाम मांग के अनुरूप बने रहे, जबकि दालों और तिलहनों में सीमित कारोबार देखने को मिला। सराफा बाजार में सोना और चांदी के भाव ऊंचे स्तर पर टिके रहे। कारोबारियों के अनुसार बाजार में फिलहाल सामान्य आवक और सीमित खरीदारी का रुख बना हुआ है।

    कानपुर, मंगलवार: खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे

     

    • गल्ला (प्रति क्वि.) गेहूं दड़ा 2625-2675, आर.आर. 21-2700-2750, गेहूं फार्म 2800-2850, जौ 2250-2350, बेझर -, ज्वार- 2100-2150, बाजरा 2000-2250, मकाई- 1900-2200
    • दलहन (प्रति क्वि.) चना 5000-5100, अरहर 5500-5600, मसूर- 5650-5850, मटर- 3500-3600, उड़द हरा-10800-11100, उड़द काला- 5500-7000, मूंग- 6000-7800
    • दाल (प्र. क्वि.) अरहर फूल 9900-10000, अरहर स्पे. 7500-7600, चना दाल 6300-6400, मटर दाल 4300-4400, मसूर मलका 6800-6850, मसूर दाल 6750-6800, उड़द दाल 7000-13000, उड़द धोवा 8200-10200, मूंग दाल 8000-9500, मूंग धोवा 8500-10000
    • चावल (प्र. क्वि.) चावल अरवा 2800-4000, बासमती 1 नं. 10500-11000, सेला 3000-4000, बासमती 2 नं. 7000-8000
    • आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा) आटा- 1500-1600 मैदा 1540-1580, सूजी 1560-1600
    • तिलहन (प्रति क्विंटल) लाही-6500-6600, अलसी- 4600-5000, अण्डी 4800-5000, तिल्ली 8100-9800, मूंगफली दाना शिवपुरी 10400-11300 बटाली 10ए000-11,ए000, सेहुंआ 4000-4500 तेल (प्र. क्वि.) सरसों कोल्हू 15100-15200, अलसी 14400-14500, अण्डी 13900-14000
    • तिल्ली (प्रति टिन) -, खली (प्र. क्वि.) सरसों 2750-2800, अलसी 5900-6000, अण्डी 1400-1450
    • वनस्पति (प्रति 15 ली.) बावर्ची 1770-1764, मयूर 1770-1764
    • गुड़ (प्रति क्विं.) पन्सेरा 4100-4200, मंगलोर लड्डू 4550-4600, देशी भेली 4500-4700
    • शक्कर दाना (प्रति क्विं.) एम.30 4340-4400
    • देशी घी (प्रति. क्विं.) खुर्जा 67000-68000, औरैय्या 61000-62000, माधौगढ़ 64000-65000
    • बारदाना: 3 वी.एस. 5200-6500, हरा पट्टा 7000-7200, बीटी 8600-8800
    • एटी - सुतली (प्र. क्वि.) 72 इंच 13000-13500, सुतली (प्र. क्वि.) 90 इंच 15000-16000 रुई (प्र. क्विंटल) गुजरात (797) 13000-13100, देशी बंगाल 14000-14100


    सराफा

    कानपुर : चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.), चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 240000, सिक्का (प्रति नग) 2300-2400, सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 138500 सोना रवा (प्रति 10 ग्राम), गिन्नी (प्रति नग) 103100-103600