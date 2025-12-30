Kanpur Mandi Bhav: 31 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav:कानपुर में मंगलवार को खुले बाजार में अनाज, दलहन, दाल, चावल, आटा-मैदा, तिलहन, तेल, गुड़, शक्कर, घी और बारदाना सहित विभिन्न कृषि जिंसों के थोक भाव स्थिर से हल्के उतार-चढ़ाव के साथ दर्ज किए गए। गेहूं, चना, अरहर और चावल के दाम मांग के अनुरूप बने रहे, जबकि दालों और तिलहनों में सीमित कारोबार देखने को मिला। सराफा बाजार में सोना और चांदी के भाव ऊंचे स्तर पर टिके रहे। कारोबारियों के अनुसार बाजार में फिलहाल सामान्य आवक और सीमित खरीदारी का रुख बना हुआ है।