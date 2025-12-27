Kanpur Mandi Bhav: 27 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav 27 Dec: कानपुर, शनिवार को खुले बाजार में अनाज, दलहन, तिलहन, तेल, आटा-मैदा, चावल, गुड़, शक्कर, बारदाना और सराफा बाजार के भाव जारी किए गए। गल्ला मंडी में गेहूं, चना, अरहर, मूंग और उड़द के भाव में मिलाजुला रुख देखने को मिला, जबकि दालों में स्थिरता रही। तिलहन और खाद्य तेलों के दाम ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। चावल और आटा-मैदा के भाव में खास बदलाव नहीं हुआ। वहीं सराफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतें ऊंचाई पर कारोबार करती रहीं।