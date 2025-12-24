Kanpur Mandi Bhav: 24 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav: कानपुर में बुधवार 24 दिसंबर को खुले बाजार में अनाज, दलहन, तिलहन और सराफा के भाव ऊंचे स्तर पर रहे। गेहूं दड़ा 2625 से 2675 रुपये और फार्म गेहूं 2800 से 2850 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। चना 5000–5100 और अरहर 5500–5600 रुपये में बिकी। दालों में उड़द दाल 7000 से 12800 रुपये तक रही। चावल अरवा 2800–4000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 2.25 लाख रुपये प्रति किलो पहुंच गई, जबकि सोना 10 ग्राम 1,40,400 रुपये पर कारोबार करता रहा।