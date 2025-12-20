Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kanpur Mandi Bhav: कानपुर में 20 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 08:48 PM (IST)

    Kanpur Mandi Bhav: कानपुर के किसानों और व्यापारियों के लिए काम की खबर है। जानिए 20 दिसंबर को मंडी में सोयाबीन, गेहूं, चना और सोने-चांदी की कीमतें क्या ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav:  कानपुर में शनिवार को खुले बाजार में अनाज, दलहन, दाल, तिलहन, तेल, गुड़, शक्कर और सराफा बाजार में मिले-जुले रुझान देखने को मिले। गेहूं, चावल और दालों के भाव स्थिर रहे, जबकि कुछ दलहनों में सीमित उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। तिलहन और तेल के दामों में हल्की मजबूती बनी रही। गुड़ और शक्कर के भाव में भी ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। सराफा बाजार में चांदी ने एक बार फिर ऊंचा स्तर छूते हुए कारोबार किया, जबकि सोने के भाव लगभग स्थिर रहे। कुल मिलाकर बाजार में मांग सामान्य बनी हुई है और व्यापार संतुलित स्थिति में नजर आ रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर, शनिवार: खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे

     

    • गल्ला (प्रति क्वि.)
    • गेहूं दड़ा 2625-2675, आर.आर. 21-2700-2750, गेहूं फार्म 2800-2850, जौ 2250-2350, बेझर -, ज्वार- 2100-2150, बाजरा 2000-2250, मकाई- 1900-2200

     

     

    • दलहन (प्रति क्वि.)
    • चना 5000-5100, अरहर 5500-5600, मसूर- 5650-5850, मटर- 3500-3600, उड़द हरा-10800-11100, उड़द काला- 5500-7000, मूंग- 6000-7800

     

     

    • दाल (प्र. क्वि.)
    • अरहर फूल 9900-10000, अरहर स्पे. 7400-7500, चना दाल 6500-6600, मटर दाल 4250-4350, मसूर मलका 6900-6950, मसूर दाल 6900-6950, उड़द दाल 7200-12000, उड़द धोवा 8200-10200, मूंग दाल 8000-9500, मूंग धोवा 8500-10000

     

     

    • चावल (प्र. क्वि.)
    • चावल अरवा 2800-4000, बासमती 1 नं. 10500-11000, सेला 3000-4000, बासमती 2 नं. 7000-8000

     

     

    • आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
    • आटा- 1500-1600 मैदा 1550-1580, सूजी 1630-1650

     

     

    • तिलहन (प्रति क्विंटल)
    • लाही-6500-6650, अलसी- 4600-5000, अण्डी 4800-5000, तिल्ली 8800-9800, मूंगफली दाना शिवपुरी 9600-10800 बटाली 9400-10500, सेहुंआ 4000-4500

     

     

    • तेल (प्र. क्वि.)
    • सरसों कोल्हू 15100-15200, अलसी 14300-14400, अण्डी 13900-14000

     

     

    • तिल्ली (प्रति टिन) -, खली (प्र. क्वि.)
    • सरसों 2750-2800, अलसी 5900-6000, अण्डी 1400-1450

     

     

    • वनस्पति (प्रति 15 ली.)
    • बावर्ची 1775-1764, मयूर 1775-1764

     

     

    • गुड़ (प्रति क्विं.)
    • पन्सेरा 4100-4200, मंगलोर लड्डू 4550-4600, देशी भेली 4400-4600

     

     

    • शक्कर दाना (प्रति क्विं.)
    • एम.30 4300-4420

     

     

    • देशी घी (प्रति. क्विं.)
    • खुर्जा 65000-69000, औरैय्या 62000-63000, माधौगढ़ 65000-66000

     

     

    • बारदाना:
    • 3 वी.एस. 5200-6500, हरा पट्टा 7000-7200, बीटी 8600-8800

     

     

    • एटी - सुतली (प्र. क्वि.)
    • 72 इंच 13000-13500, सुतली (प्र. क्वि.) 90 इंच 15000-16000 रुई (प्र. क्विंटल) गुजरात (797) 13000-13100, देशी बंगाल 14000-14100

     

     

    सराफा

    चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.), चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 208000, सिक्का (प्रति नग) 2050-2150, सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 135600 सोना रवा (प्रति 10 ग्राम), गिन्नी (प्रति नग) 100900-101400

     

    यह भी पढ़ें- ठंड में आवाज लड़खड़ाए तो ब्रेन स्ट्रोक का अटैक, वरिष्ठ न्यूराेलाजिस्ट ने इन लोगों को सावधान रहने की सलाह दी

    यह भी पढ़ें- Fog Impact: कोहरे का असर, बेंगलुरु की फ्लाइट डेढ़ घंटे बाद आई, 160 ट्रेनें लेट, देखें पूरी सूची

    यह भी पढ़ें- हनुमान जी की लीला... हमीरपुर में चोरी हुई हनुमान प्रतिमा ने दिलाया चोर का सुराग, अब तालाब में तलाश