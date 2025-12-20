Kanpur Mandi Bhav: कानपुर में 20 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav: कानपुर में शनिवार को खुले बाजार में अनाज, दलहन, दाल, तिलहन, तेल, गुड़, शक्कर और सराफा बाजार में मिले-जुले रुझान देखने को मिले। गेहूं, चावल और दालों के भाव स्थिर रहे, जबकि कुछ दलहनों में सीमित उतार-चढ़ाव दर्ज किया गया। तिलहन और तेल के दामों में हल्की मजबूती बनी रही। गुड़ और शक्कर के भाव में भी ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। सराफा बाजार में चांदी ने एक बार फिर ऊंचा स्तर छूते हुए कारोबार किया, जबकि सोने के भाव लगभग स्थिर रहे। कुल मिलाकर बाजार में मांग सामान्य बनी हुई है और व्यापार संतुलित स्थिति में नजर आ रहा है।