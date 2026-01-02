Kanpur Mandi Bhav: कानपुर में आज 2 जनवरी 2026 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav 2 January 2026: कानपुर के खुले बाजार में शुक्रवार को अनाज, दाल, चावल, तिलहन, तेल, गुड़, शक्कर से लेकर सराफा बाजार तक के थोक भाव जारी किए गए। बाजार में गेहूं, दलहन और दालों के दाम सामान्य उतार-चढ़ाव के साथ स्थिर नजर आए, जबकि तिलहन और खाद्य तेलों में हल्की मजबूती देखी गई। चावल और आटा-मैदा के भाव मांग के अनुरूप बने रहे। वहीं सराफा बाजार में सोना और चांदी के दाम ऊंचे स्तर पर कारोबार करते दिखे। ये भाव व्यापारियों, किसानों और उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण संकेत माने जा रहे हैं।