Kanpur Mandi Bhav: 19 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में

जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav: कानपुर के खुले बाजार में शुक्रवार को अनाज, दलहन, दाल, तिलहन से लेकर सराफा तक के भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गेहूं, चना और अरहर के दाम स्थिर रहे, जबकि कुछ दालों और तिलहनों में हल्की नरमी दर्ज की गई। खाद्य तेलों के भाव लगभग स्थिर बने हुए हैं। वहीं गुड़ और शक्कर में मांग के चलते कीमतें ऊंचे स्तर पर रहीं। सराफा बाजार में चांदी ने नया उच्च स्तर छूते हुए 2.06 लाख रुपये प्रति किलो पर कारोबार किया।