Kanpur Mandi Bhav: 19 दिसंबर 2025 का मंडी भाव, गेहूं, दाल और सोने के ताजा रेट, देखें एक क्लिक में
Kanpur Mandi Bhav: कानपुर के किसानों और व्यापारियों के लिए काम की खबर है। जानिए 19 दिसंबर को मंडी में सोयाबीन, गेहूं, चना और सोने-चांदी की कीमतें क्या ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। Kanpur Mandi Bhav: कानपुर के खुले बाजार में शुक्रवार को अनाज, दलहन, दाल, तिलहन से लेकर सराफा तक के भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गेहूं, चना और अरहर के दाम स्थिर रहे, जबकि कुछ दालों और तिलहनों में हल्की नरमी दर्ज की गई। खाद्य तेलों के भाव लगभग स्थिर बने हुए हैं। वहीं गुड़ और शक्कर में मांग के चलते कीमतें ऊंचे स्तर पर रहीं। सराफा बाजार में चांदी ने नया उच्च स्तर छूते हुए 2.06 लाख रुपये प्रति किलो पर कारोबार किया।
कानपुर, शुक्रवार को खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे
- गल्ला (प्रति क्वि.)
- गेहूं दड़ा 2625-2675, आर.आर. 21-2700-2750, गेहूं फार्म 2800-2850, जौ 2250-2350, बेझर -, ज्वार- 2100-2150, बाजरा 2000-2250, मकाई- 1900-2200
- दलहन (प्रति क्वि.)
- चना 5000-5100, अरहर 5500-5600, मसूर- 5650-5850, मटर- 3500-3600, उड़द हरा-10800-11100, उड़द काला- 5500-7000, मूंग- 6000-7800
- दाल (प्र. क्वि.)
- अरहर फूल 10100-10200, अरहर स्पे. 7500-7600, चना दाल 6500-6600, मटर दाल 4250-4350, मसूर मलका 6900-6950, मसूर दाल 6900-6950, उड़द दाल 7200-12000, उड़द धोवा 8200-10200, मूंग दाल 8000-9500, मूंग धोवा 8500-10000
- चावल (प्र. क्वि.)
- चावल अरवा 2800-4000, बासमती 1 नं. 10500-11000, सेला 3000-4000, बासमती 2 नं. 7000-8000
- आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
- आटा- 1500-1600 मैदा 1550-1580, सूजी 1630-1650
- तिलहन (प्रति क्विंटल)
- लाही-6500-6650, अलसी- 4600-5000, अण्डी 4800-5000, तिल्ली 8800-9800, मूंगफली दाना शिवपुरी 9500-10500 बटाली 9300-10500, सेहुंआ 4000-4500
- तेल (प्र. क्वि.)
- सरसों कोल्हू 15100-15200, अलसी 14300-14300, अण्डी 13900-14000
- तिल्ली (प्रति टिन) - खली (प्र. क्वि.)
- सरसों 2750-2800, अलसी 5900-6000, अण्डी 1400-1450
- वनस्पति (प्रति 15 ली.)
- बावर्ची 1775-1764, मयूर 1775-1764
- गुड़ (प्रति क्विं.)
- पन्सेरा 4100-4200, मंगलोर लड्डू 4550-4600, देशी भेली 4400-4600
- शक्कर दाना (प्रति क्विं.)
- एम.30 4340-4400
- देशी घी (प्रति. क्विं.)
- खुर्जा 65000-69000, औरैय्या 62000-63000, माधौगढ़ 65000-66000
- बारदाना
- 3 वी.एस. 5200-6500, हरा पट्टा 7000-7200, बीटी 8600-8800
- एटी - सुतली (प्र. क्वि.)
- 72 इंच 13000-13500, सुतली (प्र. क्वि.) 90 इंच 15000-16000 रुई (प्र. क्विंटल) गुजरात (797) 13000-13100, देशी बंगाल 14000-14100
- सराफा
- चांदी कच्ची (प्रति किग्रा.), चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 206000, सिक्का (प्रति नग) 2000-2100, सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 135700 सोना रवा (प्रति 10 ग्राम), गिन्नी (प्रति नग) 101000-101500
