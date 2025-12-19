पत्नी की मौत की तारीख पर पिता ने बेटे की हत्या कर खुद दे दी जान, लिखा...मैं बच्चों को साथ ले जा रहा हूं

जागरण संवादाता, बिल्हौर। यूपी के बिल्हौर में एक पिता की टूटती उम्मीदों ने आंगन में चीख पुकार मचा दी। जिन हाथों में बच्चों का भविष्य सुरक्षित था उन्होंने ही हालात से हारकर उनकी सांसें छीन लीं। तीन साल पहले पत्नी ने जिस दिन दम तोड़ा उसी दिन पिता ने दो बच्चों को ईंट से कुचल खुद जान दे दी। उसने सुसाइड नोट में दिल दहलाने वाले शब्द लिखे।

अरौल कस्बे में शुक्रवार सुबह किसी को अंदेशा नहीं था कि एक पिता अपने ही घर को श्मशान में बदल देगा। सराफा दुकानदार अजय कटियार ने रोज की तरह तड़के दरवाजे पर झाड़ू लगाई, सीसीटीवी में सामान्य दिखते रहे, लेकिन भीतर चल रही उथल-पुथल आसपास के लोगों को नजर नहीं आई। तीन साल पहले ठीक इसी तारीख को पत्नी अलका की संदिग्ध मौत ने अजय को भीतर से तोड़ दिया था।

इस तरह व्यक्त की अपनी पीड़ा सुसाइड नोट में अजय की पीड़ा साफ झलकती दिखी— बच्चे उतने ही पैदा करने चाहिए जिनकी सही परवरिश कर सको… अब मैं इन्हें किसके सहारे छोड़ूं। शायद उसे लगा कि आत्महत्या के बाद बच्चे दर दर की ठोकर खाएंगे। इसी वजह से पहले दोनों बच्चों का सिर ईंट से कुचला फिर खुद फंदा लगा जान देने का प्रयास किया।

एक बच्चा जिंदगी मौत से जूझ रहा लेकिन बाद में उसने जहरीला पदार्थ पी लिया। एक बच्चा जिंदगी से जूझ रहा है, एक पिता और एक मासूम हमेशा के लिए चले गए। यह घटना सिर्फ अपराध की खबर नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, अकेलेपन और समय पर मदद न मिलने की दर्दनाक चेतावनी है।

ये है पूरा मामला अरौल कस्बा निवासी सराफा दुकानदार 45 वर्षीय अजय कटियार ने घर अंदर से बंद कर बेटे शुभ (7 वर्षीय ) और रुद्र (12 वर्षीय ) को ईंट से कुचला। इसके बाद खुद जहरीला पदार्थ पी लिया। सुबह दुकान न खुलने पर घर पहुंचे स्वजन ने घर अंदर से बंद देख दी पुलिस को सूचना। वहां लहूलुहान पड़े पिता और दोनों पुत्रों को सीएचसी ले गई। डाक्टरों ने अजय और बेटे शुभ को मृत घोषित कर दिया। वहीं रूद्र को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर भेज दिया।



ये लिखा सुसाइड नोट में पूज्य पिताजी में मैं बचपन से लेकर आज तक कितना परेशान था। आपको बात नहीं सकता। बच्चे उतने ही पैदा करने चाहिए जिनकी सही ढंग से परवरिश कर सको अब मैं इनको किसके सहारे छोडूं इसलिए मैं बच्चों को साथ लिए जा रहा हूं।

तीन वर्ष पूर्व पत्नी की भी हुई थी संदिग्ध मौत इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह यादव ने बताया कि पूछताछ में मायके वालों ने बताया है कि मृतक अजय की पत्नी अलका की तीन वर्ष पूर्व आज ही के दिन 19 दिसंबर को मौत हुई थी। पत्नी के भी सिर पर चोट लगी थी। मृतक ने जीने से गिरने की बात कही थी जबकि मायके वालों का कहना है कि उनकी भी ईंट से हत्या की गई थी।

पहले फंदा लगाने का किया था प्रयास मृतक के घर के आंगन में पुलिस को लोहे के जाल में एक चादर का फंदा भी लटकता मिला है लेकिन फंदा काफी ऊपर था पुलिस के मुताबिक पहले मृतक ने फंदा लगाकर जान देने का प्रयास किया। लेकिन सफल न होने पर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या से पहले बच्चे की ईंट से कुचलकर हत्या की।



जहरीला पदार्थ न पीने पर बच्चों को ईंट से कुचला इंस्पेक्टर के मुताबिक कमरे में फसलों में पढ़ने वाले खरपतवार नाशक जहरीले पदार्थ का एक डिब्बा मिला है आशंका है कि पहले मृतक ने बच्चों को जहरीला पदार्थ पिलाने का प्रयास किया और उनके जहरीला पदार्थ न पीने पर ईट से कुचल दिया।