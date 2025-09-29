UP में आकाशीय बिजली का कहर, खेत में मां-बेटी सहित चार की मौत, दो झुलसे

उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली ने चार लोगों की जान ले ली। महोबा में मूंगफली निकाल रही माँ-बेटी और चित्रकूट में एक युवक की बिजली गिरने से मौत हो गई। इसके अलावा औरैया में भी एक किसान की मौत हो गई। इटावा में एक बुजुर्ग महिला और हमीरपुर में कथा सुन रहा एक युवक झुलस गया। जालौन में टोल प्लाजा पर बिजली गिरने से सिस्टम ठप हो गया।

जागरण टीम, कानपुर। उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। महोबा में खेत में मूंगफली निकाल रहे मां-बेटी की मौत हो गई तो चित्रकूट में एक युवक पर बिजली गिरने से जान चली गई। वहीं, औरैया में खेत में काम कर रहे किसान भी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया। इसके अलावा इटावा में घर में बुजुर्ग महिला और हमीरपुर में कथा सुन रहा युवक बिजली गिरने से झुलस गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Mahoba में खेत में मूंगफली निकाल रही थीं मां-बेटी महोबकंठ क्षेत्र के देवगांव में खेत में मूंगफली निकालते समय बारिश के साथ बिजली गिरने से मां-बेटी की मौत हो गई। थाना महोबकंठ क्षेत्र के ग्राम कनकुआ निवासी 50 वर्षीय सीतारानी उर्फ सीता अपनी 28 वर्षीय पुत्री ममता के साथ सोमवार शाम करीब चार बजे मौजा देवगांव स्थित खेत गई थी। ग्रामीणों के अनुसार दोनों खेत में मूंगफली उखाड़ने का काम कर रहीं थीं। सोमवार की शाम तेज बारिश के साथ बिजली गिरी और इसकी चपेट में आने से मां-बेटी की मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक सीता के पति जयसिंह की मृत्यु हो चुकी है। इसके चलते दामाद व बेटी ममता उसके साथ ही रहते थे। ममता के दो पुत्र चार साल के छोटू व छह वर्षीय कार्तिक हैं। थानाध्यक्ष महोबकंठ विनोद कुमार ने बताया कि शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

पतारा लाइन में गिरी बिजली, एक घंटे बाधित रही शहर की आपूर्ति वर्षा के साथ बिजली गिरने से पतारा 33 केवी पावर स्टेशन की लाइन में खराबी आने से करीब एक घंटे तक शहर में बिजली व्यवस्था बाधित रही। बिजली विभाग के कर्मियों ने सुमेरपुर पावर स्टेशन से लाइन जोड़कर बिजली आपूर्ति चालू की। करीब एक घंटा शहर को बिजली नहीं मिल सकी। सोमवार को वर्षा के साथ बिजली गिरने से पतारा गांव स्थित 33 केवी पावर स्टेशन की लाइन में खराबी आने से शहर को करीब एक घंटे बिजली बाधित रही। एसडीओ मोहम्मद सहजाद खान ने बताया कि लाइन में आकाशी बिजली गिरने से इंसुलेटर खराब हो गए है। उनको बदलने में अधिक समय लग रहा था। इसलिए सुमेरपुर 33 केवी पावर स्टेशन से शहर की लाइन जोड़ी गई। करीब एक घंटे बाद पूरे शहर को बिजली मिल सकी है। अवर अभियंता संजीव कुमार पतारा बिजली लाइन में कार्य करा रहे जल्द इंसुलेटर बदलकर लाइन ठीक कराई जाएगी।

बिजली गिरने से युवक झुलसा मौदहा क्षेत्र के पाटनपुर गांव के काली कमली वाले स्थान पर इंगोहटा निवासी शिवशंकर ने देवी पुराण की कथा आयोजित कराई थी। कथा के दौरान सोमवार की दोपहर करीब 12 बजे जेत गर्जना होने से बिजली गिर गई। जिससे वहां मौजूद 30 वर्षीय सचिन पुत्र राम जीवन निवासी पाटनपुर बिजली की चपेट में आकर झुलस गया। जिसे फौरन वहां मौजूद लोगों ने कस्बे के सीएचसी पहुंचाया। जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है और हालत में सुधार बताया जा रहा है।

Hamirpur जेल में गिरी बिजली, आपूर्ति ठप होने से जेल प्रशासन को हुई परेशानी दोपहर में तेज गर्जना के साथ जेल के अंदर वर्षा के दौरान एक पेड़ के ऊपर गिर गई। बिजली गिरते ही जेल के अंदर खलबली मच गई। वहीं जेल के अधिकारी व कर्मचारी भी हैरान हो गई। बिजली गिरने से जेल के अंदर बिजली आपूर्ति भी गुल हो गई। जिसके कारण जेल के अधिकारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जेल अधीक्षक मंजीव विश्वकर्मा ने बताया कि जेल के अंदर बिजली गिरने से कुछ समस्या हुई थी। आपूर्ति भी ठप हो गई है। जिसे सही कराया जा रहा है।

Chitrakoot में किसान की मौत चित्रकूट के पहाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रसिद्धपुर गांव में सोमवार शाम करीब पांच बजे आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई। वह खेत की निगरानी कर रहा था। 26 वर्षीय सत्येंद्र दोपहर करीब तीन बजे खेतों की निगरानी के लिए घर से निकला था। इसी दौरान अचानक तेज बारिश के साथ बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आकर वह गंभीर रूप से झुलस गया। स्वजन ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां ईएमओ डा. जितेंद्र कुमार ने उसे मृत घोषित कर दिया। भाई जितेंद्र ने बताया कि सत्येंद्र खेती-किसानी करता था और दो भाइयों में छोटा था। अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी। पिता भोला ने बताया कि बेटा मेहनती और घर का सहारा था। अचानक हुई इस दुर्घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से आर्थिक मदद की मांग की है।

Auriya में बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे किसान की मौत औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के वाकरपुर में दोपहर को एक किसान पर खेतों में काम करते समय बिजली गिर गई। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाकरपुर निवासी 55 वर्षीय मुलायम सिंह पुत्र नाथुराम सिंह दोपहर को अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी लगभग 2:30 बजे अचानक बारिश हुई और बिजली गिर गई। जिससे मुलायम सिंह की मौत हो गई।

Etawah में घर पर बिजली गिरने से वृद्धा झुलसी इटावा के इकदिल क्षेत्र के ग्राम कल्याणपुर में सोमवार की शाम बिजली एक घर पर गिरने से वृद्धा गंभीर रूप से झुलस गई। घटना से गांव सहित परिवार में अफरातफरी मच गई। ग्राम कल्याणपुर में सोमवती देवी पत्नी शोभाराम 60 वर्ष बारिश के चलते अपने घर के कमरे में लेटी थीं तभी शाम करीब चार बजे बिजली कमरे पर गिरी जिससे सोमवती गंभीर रूप से झुलस गईं और घर में बिजली के उपकरण जलकर राख हो गए। इसके साथ ही गृहस्थी के सामान का भी नुकसान हुआ। जब बिजली गिरी उस समय स्वजन घर के बाहर थे। बिजली गिरने से घायल महिला के परिवार सहित गांव में अफरातफरी मच गई। स्वजन ने आनन-फानन में वृद्धा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया।

जालौन में बिजली गिरने से टोल प्लाजा का एक घंटे काम रहा प्रभावित सोमवार को हुई बारिश के दौरान झांसी कानपुर हाईवे के टोल प्लाजा पर लगे बिजली के पोल पर बिजली गिरने से कानपुर से उरई जाने वाली लेन के सिस्टम ठप हो गए। जिस कारण करीब एक घंटे तक वाहनों को फोटो खींचकर निकाला गया। इससे कर्मचारियों को परेशानी हुई। इस दौरान एक ओर वाहनों की कतार लग गई। बाद में स्थिति सामान्य हो गई। दोपहर के करीब आटा टोल प्लाजा पर लगे बिजली के पोल पर बिजली गिर जाने से टोल के इलेक्ट्रानिक्स उपकरण ठप हो गए। जिससे कानपुर की ओर जाने वाली लेन र वाहनों की कतारें लग गई थीं। दो किमी तक पहुंची वाहनों की लाइनों को देखकर टोल कर्मियों ने दो लाइनों को चालू कर वाहनों की फोटो खींचकर उन्हें आगे बढ़ाया। जिससे कर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। टोल मैनेजर अनिकेश श्रीवास्तव ने बताया कि बिजली के पोल पर बिजली गिरने से करीब एक घंटे तक काम प्रभावित रहा। फिलहाल वाहनों को निकलने में कोई दिक्कत नहीं हुई, वाहनों की फोटो खींचकर निकाला गया है।