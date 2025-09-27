Weather Update: अचानक बदलते मौसम ने बढ़ाई चिंता, कानपुर की ओर बढ़ रही मानसूनी हवाएं

कानपुर में मानसून की विदाई के बीच मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने मानसूनी सिस्टम के फिर से सक्रिय होने की चेतावनी दी है जिसके अक्टूबर तक चलने की संभावना है। इससे शनिवार को हल्के बादल छाए रहने और बूंदाबांदी के आसार हैं। तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है लेकिन दो दिन बाद वर्षा की स्थिति बन रही है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। मानसून की विदाई के बीच में बढ़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञानी भी हवाओं के बदलते सिस्टम को लेकर एक बार फिर मानसूनी सिस्टम एक्टिव होने की चेतावनी दे रहे हैं। यह सिस्टम अक्टूबर तक चल सकता है। इसके बाद तेजी से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दक्षिण-पश्चिमी मानसून ने देश के पश्चिमी इलाके से वापसी कर ली है लेकिन मानसून का एक झोंका कानपुर की ओर आता दिख रहा है। इससे शनिवार को हल्के बादलों के आने से उमस भरी गर्मी और बूंदाबांदी के आसार हैं। शुक्रवार को भी अधिकतम तापमान 35.9 और न्यूनतम 25 डिग्री दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे के दौरान तापमान में 2.4 डिग्री की वृद्धि हुई है। दो दिन बाद वर्षा की स्थितियां भी बन रही हैं।

मौसम विशेषज्ञ डा. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और उत्तराखंड से सटे हिस्सों में भी वापस हो गया है लेकिन नया सिस्टम प्रयागराज की ओर से आ रहा है। इससे शनिवार को कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी और बूंदाबांदी की संभावना है।

जानें किन राज्यों से मानसून की वापसी मौसम विभाग के अनुसार,मानसून पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों से वापसी कर चुका था। ऐसे में अचानक से मानसून का एक झोंका उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ गया है। इससे तीन से चार दिन तक बारिश के आसार बने हुए हैं।