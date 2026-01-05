UP Weather Updates: बर्फीली हवाओं ने कानपुर को बना डाला हिल स्टेशन, अभी 10 दिन तक सर्दी का बना रहेगा प्रकोप

जागरण संवाददाता, कानपुर। बादलों के छंटने और धूप निकलने के बाद भी सोमवार को बर्फीली हवा के आने का सिलसिला बना रहा। इससे दिन में धूप रहने के बाद भी सर्दी का असर कम नहीं हुआ। सोमवार को न्यूनतम तापमान रविवार के 3.2 डिग्री से बढ़कर 5.6 पर पहुंच गया। अधिकतम तापमान में भी आधा डिग्री की वृद्धि हुई है लेकिन पहाड़ों से आ रही सर्द हवा की वजह से गलन वाली ठंडक बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार गलन वाली सर्दी और बर्फीली हवा के आने का दौर 15 जनवरी तक चलेगा।



उत्तर - पश्चिमी हवा यानी पछुआ के साथ पहाड़ों से सर्दी आने से दिन में निकलने वाली धूप भी बेअसर साबित हो रही है। सुबह सात बजे से ही सूरज निकल आया जिससे दिन में धूप भी निकली रही है। सोमवार को दिन के तापमान में मामूली बढ़ोत्तरी हुई और रविवार के 17.4 डिग्री से बढ़कर 17.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इसके बावजूद दिन का तापमान सामान्य से 4.2 डिग्री कम रहा है। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1.9 डिग्री कम दर्ज हुआ है। सोमवार को आर्द्रता अधिकतम 94 प्रतिशत और न्यूनतम 61 प्रतिशत दर्ज हुई है।