UP Ranji Match: कानपुर में रणजी अभ्यास मैच में खूब चला रिंकू सिंह का बल्ला, पेश की दावेदारी

कानपुर के ग्रीन पार्क में रणजी अभ्यास मैच के दौरान रिंकू सिंह ने शानदार शतक जड़ा जबकि आर्यन जुयाल ने भी अर्धशतक बनाया। आगामी रणजी ट्रॉफी सत्र के लिए उत्तर प्रदेश की टीम अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है। 15 अक्टूबर को टीम आंध्र प्रदेश के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। रिंकू और आर्यन के प्रदर्शन ने टीम में उनके चयन की संभावना को और बढ़ा दिया है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। उप्र क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की ओर से रणजी ट्राफी की शुरुआत से पहले टीम की तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है। ग्रीन पार्क में आयोजित पांच दिवसीय कैंप के तीसरे दिन खेले गए अभ्यास मैच में भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने शतक लगाकर बल्ले का दम दिखाया। वहीं, दूसरे छोर पर उनका साथ बल्लेबाज आर्यन जुयाल ने बखूबी निभाया और 85 रनों की पारी खेली। रणजी टीम के चयन से पहले रिंकू और आर्यन के बल्ले से निकले रन से टीम में चयन लगभग पक्का कर दिया है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के गेंदबाजों मुसीबत को बढ़ा दिया।

बुधवार को ग्रीन पार्क स्टेडियम में अभ्यास मैच में खेलने उतरे रिंकू सिंह ने दमदार बल्लेबाजी की। रिंकू ने अपनी शतकीय पारी में बल्लेबाजी क्लास का प्रदर्शन किया और स्टेडियम के हर ओर रन बटोरे। उनकी पारी ने उप्र सीनियर टीम के मुख्य कोच अरविंद कपूर और सहायक कोच मो. आमिर का ध्यान आकर्षित किया।

रिंकू लंबे समय के बाद उप्र रणजी टीम का हिस्सा बने हुए हैं और टीम चयन से पहले रिंकू के बल्ले से निकले रन ने उनकी टीम में उपयोगिता को लगभग फाइनल कर दिया है। रिंकू के साथ ही बल्लेबाज आर्यन ने भी 85 रनों की आकर्षक पारी खेलकर रणजी टीम में अपनी जगह पक्की करा ली।