Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Ranji Match: कानपुर में रणजी अभ्यास मैच में खूब चला रिंकू सिंह का बल्ला, पेश की दावेदारी

    By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:08 PM (IST)

    कानपुर के ग्रीन पार्क में रणजी अभ्यास मैच के दौरान रिंकू सिंह ने शानदार शतक जड़ा जबकि आर्यन जुयाल ने भी अर्धशतक बनाया। आगामी रणजी ट्रॉफी सत्र के लिए उत्तर प्रदेश की टीम अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है। 15 अक्टूबर को टीम आंध्र प्रदेश के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। रिंकू और आर्यन के प्रदर्शन ने टीम में उनके चयन की संभावना को और बढ़ा दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    ग्रीन पार्क स्टेडियम में चल रहे रणजी ट्राफी के अभ्यास मैच में बल्लेबाजी करते रिंकू सिंह। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। उप्र क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) की ओर से रणजी ट्राफी की शुरुआत से पहले टीम की तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है। ग्रीन पार्क में आयोजित पांच दिवसीय कैंप के तीसरे दिन खेले गए अभ्यास मैच में भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने शतक लगाकर बल्ले का दम दिखाया। वहीं, दूसरे छोर पर उनका साथ बल्लेबाज आर्यन जुयाल ने बखूबी निभाया और 85 रनों की पारी खेली। रणजी टीम के चयन से पहले रिंकू और आर्यन के बल्ले से निकले रन से टीम में चयन लगभग पक्का कर दिया है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के गेंदबाजों मुसीबत को बढ़ा दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुधवार को ग्रीन पार्क स्टेडियम में अभ्यास मैच में खेलने उतरे रिंकू सिंह ने दमदार बल्लेबाजी की। रिंकू ने अपनी शतकीय पारी में बल्लेबाजी क्लास का प्रदर्शन किया और स्टेडियम के हर ओर रन बटोरे। उनकी पारी ने उप्र सीनियर टीम के मुख्य कोच अरविंद कपूर और सहायक कोच मो. आमिर का ध्यान आकर्षित किया।

    रिंकू लंबे समय के बाद उप्र रणजी टीम का हिस्सा बने हुए हैं और टीम चयन से पहले रिंकू के बल्ले से निकले रन ने उनकी टीम में उपयोगिता को लगभग फाइनल कर दिया है। रिंकू के साथ ही बल्लेबाज आर्यन ने भी 85 रनों की आकर्षक पारी खेलकर रणजी टीम में अपनी जगह पक्की करा ली।

    मुख्य कोच अरविंद कपूर ने कहा कि 15 अक्टूबर को घरेलू मैदान में उप्र को पहला मुकाबला आंध्र प्रदेश के खिलाफ खेलना है। ऐसे में रिंकू, आर्यन, प्रियम, स्वास्तिक, समीर, करन के बल्ले से निकले रनों से टीम की मजबूत बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही गेंदबाजी में शिवा सिंह, शिवम मावी, कार्तिकेय, वैभव, विजय ने सधी गेंदबाजी की है। जो हमारे टीम के संतुलन को दर्शाती है।

    यह भी पढ़ें- भाजपा नेता ने होमगार्ड की पकड़ी कालर, वर्दी उतरवाने की दी धमकी....बोला- मैं सांसद का भतीजा, Video Viral