    भाजपा नेता ने होमगार्ड की पकड़ी कालर, वर्दी उतरवाने की दी धमकी....बोला- मैं सांसद का भतीजा, Video Viral

    By ankur Srivastava Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 11:53 PM (IST)

    कानपुर के कल्याणपुर क्रॉसिंग पर रेड सिग्नल तोड़ने पर एक भाजपा नेता ने होमगार्ड के साथ दुर्व्यवहार किया। आरोपी ने खुद को सांसद का भतीजा बताकर वर्दी उतरवाने की धमकी दी। होमगार्ड की शिकायत पर भाजपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी ने आरोपों से इनकार किया है।

    कल्याणपुर चौराहे पर होमगार्ड से अभद्रता करते भाजपा नेता। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कल्याणपुर क्रासिंग के पास रेड सिग्नल पार करने पर कार रुकवाने पर भाजपा नेता भड़क उठा। आरोप है कि उसने गाली-गलौज करते हुए होमगार्ड की कालर पकड़ी और खुद को सांसद भोले का भतीजा बता वर्दी उतरवाने की धमकी दी। पीड़ित ने भाजपा नेता और दो-तीन अज्ञात के खिलाफ कल्याणपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपित का गाली-गलौज व अभद्रता करते वीडियो भी प्रचलित हुआ। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

    कल्याणपुर क्रासिंग के पास मंगलवार को यातायात व्यवस्था में लगे होमगार्ड अजय कुमार सिंह ने बताया कि रेड सिग्नल होने पर यातायात रुका था। तभी एक स्कार्पियो रेड सिग्नल पार करते हुए निकलने लगी, जिस पर उन्होंने कार रुकवाई। आरोप है कि गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए अंदर बैठे व्यक्ति ने खुद को सांसद का भतीजा भाजपा नेता धीरेन्द्र सिंह सेंगर बताया और गाली-गलौज व अभद्रता करने लगे।

    होमगार्ड के विरोध करने पर उसने कालर पकड़ लिया और वर्दी उतरवाने की धमकी देते हुए सांसद के आवास पर आने पर औकाद याद दिलाने की धमकी दी। इस दौरान होमगार्ड और भाजपा नेता के बीच काफी नोकझोक हुई। होमगार्ड के साथ रहे यातायात पुलिसकर्मी ने मोबाइल से वीडियो भी बनाया और कुछ अन्य लोगों ने बीच बचाव भी किय, लेकिन भाजपा नेता गाली-गलौज करते हुए बाद में निकल गया।

    इस घटना के कई वीडियो प्रचलित हुए। मामले में होमगार्ड अजय कुमार सिंह ने अपने अधिकारी को जानकारी दी। डीसीपी यातायात रवीन्द्र कुमार ने बताया कि होमगार्ड की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। थाना पुलिस प्रकरण की जांच कर कार्रवाई करेगी।

    वहीं, आरोपित धीरेंद्र सिंह सेंगर ने बताया कि वह कानपुर देहात के मैथा का रहने वाला है। यहां वह रतनपुर में रहते हैं। वह भाजपा में कानपुर ग्रामीण जिला मंत्री है। गाड़ी ले जाने के दौरान होमगार्ड ने रुकवाई थी। जगह थी। इसलिए निकाल रहे थे, लेकिन वह गाली दे रहा था। तभी गुस्से में कुछ बोल दिया। न मैं किसी सांसद का रिश्तेदार हूं और न ही ऐसा कुद कहा है। सांसद के कार्यक्रम से लौट रहे थे।

