यूपी के ईएसआइएस अस्पतालों में बेहतर होगी स्वास्थ्य सेवा, 89 विशेषज्ञ डाक्टरों की होगी भर्ती
उत्तर प्रदेश के ईएसआइएस अस्पतालों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही 89 विशेषज्ञ डाक्टरों की भर्ती की जाएगी। इससे अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर बन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआइएस) के प्रदेशभर के अस्पतालों में 89 विशेषज्ञ डाक्टरों की भर्ती होगी। अभी विशेषज्ञ डाक्टरों की तैनाती नहीं है। इस कारण इलाज में दिक्कत रहती है। विशेषज्ञ डाक्टरों की संविदा पर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसकी प्रक्रिया चल रही है। ईएसआइएस अस्पतालों में प्रदेश में 35 हजार बीमित और उनके परिवार के एक करोड़ लोगों को इलाज मिलता है।
ईएसआइएस के कानपुर क्षेत्र में कानपुर, कानपुर देहात, झांसी, इटावा, फर्रुखाबाद, उन्नाव, फतेहपुर जिले आते हैं। इनमें कानपुर क्षेत्र में चार अस्पताल सर्वोदय नगर, पांडु नगर, किदवई नगर, आजाद नगर में राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं। जाजमऊ अस्पताल का संचालन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के हाथों में हैं। इनमें 92 डाक्टरों के पद स्वीकृत और 86 कार्यरत हैं। 71 फार्मेसिस्ट के पद हैं और 43 कार्यरत हैं। कानपुर क्षेत्र में कानपुर शहर में 17, कानपुर देहात में एक, फतेहपुर में एक, इटावा में एक, फर्रुखाबाद में एक, झांसी में दो एलोपैथ डिस्पेंसरी है। शहर में गोविंद नगर व कबाड़ी मार्केट में होम्योपैथ डिस्पेंसरी भी चलती हैं।
औरैया के बीमित और उनके स्वजनों को ईएसआइएस की तरफ से बीमा चिकित्सा व्यवसायी के तहत करार पर फार्मासिस्ट, डायगोसिस्ट और डाक्टर इलाज करते हैं। ईएसआइएस के प्रदेशभर के अस्पतालों में आर्थो, नेत्र रोग, पैथालाजिस्ट, बाल रोग और विशेषज्ञों की भर्ती होनी है। निदेशालय ने संविदा पर डाक्टरों की भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा है। इसकी मंजूरी मिलने के बाद विशेषज्ञ डाक्टरों की भर्ती होगी। निदेशक सौम्या पांडेय का कहना है कि संविदा पर भर्ती का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
प्रस्तावित योजनाएं
- अस्पतालों में आउटसोर्सिंग आधार पर एंबुलेंस की व्यवस्था
- 12 नए औषधालयों की स्थापना
- वाराणसी में ईएसआइसी के मेडिकल कालेज की स्थापना
- 18 डिस्पेंसरी कम ब्रांच आफिस के निर्माण की योजना
- आरोग्य शक्ति अभियान के तहत विशेष महिला स्वास्थ्य शिविर
- शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, नगर निगम, नगर निकायों के संविदा और कैजुअल कर्मचारियों को दायरे में लाना
यह भी पढ़ें- पत्नी की मौत की तारीख पर पिता ने बेटे की हत्या कर खुद दे दी जान, लिखा...मैं बच्चों को साथ ले जा रहा हूं
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।