यूपी के ईएसआइएस अस्पतालों में बेहतर होगी स्वास्थ्य सेवा, 89 विशेषज्ञ डाक्टरों की होगी भर्ती

जागरण संवाददाता, कानपुर। कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआइएस) के प्रदेशभर के अस्पतालों में 89 विशेषज्ञ डाक्टरों की भर्ती होगी। अभी विशेषज्ञ डाक्टरों की तैनाती नहीं है। इस कारण इलाज में दिक्कत रहती है। विशेषज्ञ डाक्टरों की संविदा पर भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसकी प्रक्रिया चल रही है। ईएसआइएस अस्पतालों में प्रदेश में 35 हजार बीमित और उनके परिवार के एक करोड़ लोगों को इलाज मिलता है।

ईएसआइएस के कानपुर क्षेत्र में कानपुर, कानपुर देहात, झांसी, इटावा, फर्रुखाबाद, उन्नाव, फतेहपुर जिले आते हैं। इनमें कानपुर क्षेत्र में चार अस्पताल सर्वोदय नगर, पांडु नगर, किदवई नगर, आजाद नगर में राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं। जाजमऊ अस्पताल का संचालन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के हाथों में हैं। इनमें 92 डाक्टरों के पद स्वीकृत और 86 कार्यरत हैं। 71 फार्मेसिस्ट के पद हैं और 43 कार्यरत हैं। कानपुर क्षेत्र में कानपुर शहर में 17, कानपुर देहात में एक, फतेहपुर में एक, इटावा में एक, फर्रुखाबाद में एक, झांसी में दो एलोपैथ डिस्पेंसरी है। शहर में गोविंद नगर व कबाड़ी मार्केट में होम्योपैथ डिस्पेंसरी भी चलती हैं।