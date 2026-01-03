बकाएदारी में कनेक्शन काटने गए बिजली विभाग की टीम, ग्रामीणों से मारपीट होने पर प्रिंटर और स्कूटी छोड़ भागे कर्मी

Language
    By Paras Dubey Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 10:21 PM (IST)

    बिजली विभाग की टीम कमालगंज के कोहनी नगला गांव में 54 हजार रुपये के बकाएदार का कनेक्शन काटने गई थी। कनेक्शन काटने पर बकाएदार और संविदा कर्मी के बीच विव ...और पढ़ें

    थाने के बाहर सह कर्मियों को आप बीती बताता निखिल। जागरण

    संवाद सूत्र, कमालगंज (फर्रुखाबाद)। 54 हजार रुपये के बकाएदार के घर पहुंची बिजली विभाग की टीम ने कनेक्शन काट दिया। इस पर बकाएदार का संविदा कर्मी से विवाद होने लगा और ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मियों से मारपीट कर दी। कर्मचारी प्रिंटर व स्कूटी छोड़कर गांव से भाग आए।

     

    ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर मारपीट व अभ्रदता करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस प्रिंटर व स्कूटी को थाने ले आई। इस मामले में दोनों पक्ष थाने में पहुंचे व तहरीर दी। पुलिस ने गांव के दो लोगों को हिरासत में लिया। बताते चलें कि कोहनी नगला गांव में सांसद मुकेश राजपूत की ससुराल भी है।

     


    शनिवार को गांव कोहनी नगला में बिजली उपकेंद्र पाहला में तैनात टीजी-टू रमेश चंद्र ने टीम के साथ बकाया वसूली कैंप लगाया। कैंप में दोपहर बाद तक बकाएदारों के बिजली बिल जमा एवं संशोधन किया गया। साढ़े तीन बजे टीम के कर्मचारी घर-घर जाकर बिल वसूली करने लगे। इस दौरान करीब 54 हजार रुपये की बकाएदारी होने पर टीम सतीश चंद्र वर्मा के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया।

     

    इस पर घर पर मौजूद बच्चों ने सतीश को सूचना दी। सतीश के पहुंचने पर टीम के कर्मचारी निखिल कुमार से वाद विवाद होने लगा। देखते ही देखते मामला तूल पकड़ गया और ग्रामीण जमा हो गए। भीड़ ने गाली-गलौज करते हुए कर्मचारियों से मारपीट कर दी। इस पर कर्मचारी प्रिंटर व स्कूटी छोड़कर भाग गए। सतीश ने यूपी 112 पर शिकायत की तो पुलिस पहुंची और स्कूटी व प्रिंटर थाने ले आई। घटना की जानकारी पर एसडीओ रवि पांडेय, अवर अभियंता मदनचंद्र टीम के साथ थाने पहुंचे।

     

    कर्मचारी निखिल ने सतीश व उसके स्वजन पर सरकारी कार्य के दौरान गाली-गलौज व मारपीट करने की तहरीर दी। पुलिस ने आरोपित व उसके पुत्र को हिरासत में लिया। दूसरे पक्ष से सतीश चंद्र ने संविदा कर्मी निखिल के खिलाफ तहरीर दी कि उन्होंने लाइन काटने का विरोध किया तो उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट कर दी। बीच बचाव करने आई पुत्रियों के साथ भी मारपीट की गई।

     

    कर्मचारी निखिल ने बताया कि दो दिसंबर 2025 को बिल जमा न करने पर कनेक्शन काट दिया गया था। इसके बावजूद यह बिजली का उपयोग कर रहे थे। प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों से तहरीर दी गई है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

     

    ‘डरात काये फूफा सब देख लियैं’

    ग्रामीणों द्वारा विद्युत कर्मचारियों के साथ मारपीट के बाद कर्मचारी मौके से भाग आए। वहां एकत्र हुए ग्रामीणों में एक युवक बोला ‘डरात काहे फूफा सब देख लियै चलौ थाने’। ज्ञात हो कि कोहनी नगला गांव में सांसद मुकेश राजपूत की ससुराल है। जिस कारण गांव के लोग सांसद पर अपना पूरा हक जताते हैं। घटना के बाद सांसद को ग्रामीणों ने फोन कर घटना की जानकारी दी।