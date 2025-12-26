कानपुर गंगा बैराज में कार सवारों की दबंगई, पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने वाले दो बीटेक छात्र गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, कानपुर। गंगा बैराज पर चेकिंग से बचने के चक्कर में मंगलवार को पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने वाले दो रामा विश्वविद्यालय के दो छात्रों को गिरफ्तार किया है। कार में सवार कुल पांच लोग सवार थे जो सभी बीटेक छात्र हैं। छात्रों ने पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने से पहले ही बैराज के पास स्थित एक शराब ठेके से यूपीआइ से पेमेंट करके शराब खरीदी थी। जिसका सीसीटीवी फुटेज आया है सर्विलांस टीम ने यूपीआइ के जरिए एक छात्र को गिरफ्तार कर कड़ियां जोड़ते हुए कार बरामद कर दोनों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया जबकि तीन अभी तक फरार हैं। छात्राें ने कार को फजलगंज स्थित शोरूम कंपनी में सर्विस के लिए दिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार शाम गंगा बैराज पर बैरीकेडिंग लगाकर कोहना थाना प्रभारी प्रतीक सिंह यातायात पुलिस के साथ चेकिंग कर रहे थे। तभी उन्नाव की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने चेकिंग से बचकर भागने के चक्कर में अटल घाट चौकी प्रभारी संजय कुमार,दरोगा पूरन सिंह और होमगार्ड हरिप्रकाश पर कार चढ़ाकर कुचलने का प्रयास किया था। जिसमें दरोगा पूरन सिंह का बायां पैर टूट गया था। जांच में जुटी कोहना पुलिस कार को ढूंढने में नाकाम साबित रही, जिसके बाद डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह के नेतृत्व में पांच टीमों का गठन किया गया।

घटना के राजफाश में जुटी टीमों का एक वाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जिसकी निगरानी डीसीपी सेंट्रल कर रहे थे। पांचों टीमों को अलग–अलग दिशाओं में भेजा गया, जिसके बाद बैराज के एक ठेके पर शराब दुकान में खरीदते हुए छात्रों की फुटेज मिली। जिसमें बिधनू के चंपतपुर निवासी अभिजीत चतुर्वेदी ने यूपीआइ से शराब का भुगतान किया। जिसके बाद सर्विलांस के जरिए पुलिस उस तक पहुंची और उसे गिरफ्तार करने के साथ ही उसके साथी मथुरा के महावन सौकखेड़ा निवासी श्याम सुंदर को गिरफ्तार कर लिया।