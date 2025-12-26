Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कानपुर गंगा बैराज में कार सवारों की दबंगई, पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने वाले दो बीटेक छात्र गिरफ्तार

    By Atul Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:41 PM (IST)

    कानपुर के गंगा बैराज पर कार सवारों की दबंगई सामने आई है। पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने के आरोप में दो बीटेक छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना गंग ...और पढ़ें

    Hero Image

    बैराज पर चेकिंग से बचने में पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने में गिरफ्तार बीटेक छात्र अभिजीत और श्याम सुंदर। जागरण

    जागरण संवाददाता, कानपुर। गंगा बैराज पर चेकिंग से बचने के चक्कर में मंगलवार को पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने वाले दो रामा विश्वविद्यालय के दो छात्रों को गिरफ्तार किया है। कार में सवार कुल पांच लोग सवार थे जो सभी बीटेक छात्र हैं। छात्रों ने पुलिसकर्मियों पर कार चढ़ाने से पहले ही बैराज के पास स्थित एक शराब ठेके से यूपीआइ से पेमेंट करके शराब खरीदी थी। जिसका सीसीटीवी फुटेज आया है सर्विलांस टीम ने यूपीआइ के जरिए एक छात्र को गिरफ्तार कर कड़ियां जोड़ते हुए कार बरामद कर दोनों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया जबकि तीन अभी तक फरार हैं। छात्राें ने कार को फजलगंज स्थित शोरूम कंपनी में सर्विस के लिए दिया था। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    मंगलवार शाम गंगा बैराज पर बैरीकेडिंग लगाकर कोहना थाना प्रभारी प्रतीक सिंह यातायात पुलिस के साथ चेकिंग कर रहे थे। तभी उन्नाव की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने चेकिंग से बचकर भागने के चक्कर में अटल घाट चौकी प्रभारी संजय कुमार,दरोगा पूरन सिंह और होमगार्ड हरिप्रकाश पर कार चढ़ाकर कुचलने का प्रयास किया था। जिसमें दरोगा पूरन सिंह का बायां पैर टूट गया था। जांच में जुटी कोहना पुलिस कार को ढूंढने में नाकाम साबित रही, जिसके बाद डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह के नेतृत्व में पांच टीमों का गठन किया गया।

     

    घटना के राजफाश में जुटी टीमों का एक वाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जिसकी निगरानी डीसीपी सेंट्रल कर रहे थे। पांचों टीमों को अलग–अलग दिशाओं में भेजा गया, जिसके बाद बैराज के एक ठेके पर शराब दुकान में खरीदते हुए छात्रों की फुटेज मिली। जिसमें बिधनू के चंपतपुर निवासी अभिजीत चतुर्वेदी ने यूपीआइ से शराब का भुगतान किया। जिसके बाद सर्विलांस के जरिए पुलिस उस तक पहुंची और उसे गिरफ्तार करने के साथ ही उसके साथी मथुरा के महावन सौकखेड़ा निवासी श्याम सुंदर को गिरफ्तार कर लिया।

     

    दोनों रामा विश्वविद्यालय से बीटेक फाइनल इयर के छात्र हैं। फरार साथियों में चित्रकूट जनपद का हिमांशु मिश्रा और बिहार के प्रशांत समेत पांच लोग शामिल हैं। कार फरार छात्र हिमांशु के पिता विष्णुदत्त मिश्रा के नाम पर पंजीकृत है। शनिवार को गिरफ्तार दोनों छात्रों को परीक्षा भी देनी है। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष कुमार ने बताया कि सभी आरोपित छात्र ने नशे के दौरान पुलिस से बचने में घटना को अंजाम दिया इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है,सभी के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या में मुकदमा दर्ज किया गया है।