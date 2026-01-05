Language
    कानपुर में कुत्तों का आतंक, जूही में दवा लेने निकली महिला पर बोला हमला, खींचते ले गए

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 02:56 PM (IST)

    कानपुर के जूही में बेसहारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। सोमवार को दवा लेने जा रही एक महिला पर कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। रविवार को भ ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर।  जूही में बेसहारा कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। सोमवार को घर से दवा लेने निकली महिला पर कुत्तों ने हमला बोल दिया। एक साथ कुत्तों के हमला करने से महिला दशहत में जमीन पर गिर गई। इसके बाद कुत्तों ने उसके कपड़ों को मुंह में दबाकर खींचने की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर आस-पास के लोग दौड़े और कुत्तों को खदेड़कर उसकी जान बचाई। पूरी घटना पार्षद के घर पर लगे सीसी कैमरे में कैद हुई। रविवार को भी कुत्तों ने छह साल के मासूम को काट लिया था। इससे इलाकाई लोगों में रोष है। वहीं, पार्षद ने भी शिकायत के बाद भी सुनवाई न हाेने का आरोप लगाया है।


    वार्ड -14 की पार्षद शालू सुनील कनौजिया ने बताया कि बीते 10 दिन से बेसहारा कुत्ताें ने इलाके में आतंक मचा रखा है। आए दिन कुत्ते किसी न किसी को अपना शिकार बना रहे हैं। सोमवार को इलाके में रहने वाली सुनीता गुप्ता घर से दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर जा रही थी, तभी कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। इससे वह जमीन पर गिरकर घायल हो गई। वहीं, रविवार को ननिहाल में रह रहे छह साल का मासूम घर के बाहर खेल रहा था, तभी कुत्तों ने उस पर हमला कर काट लिया था। उनका आरोप है कि उन्होंने इसकी शिकायत कैटल कैचिंग विभाग के साथ ही नगर निगम के उच्च अधिकारियों से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। हालात यह है कि पूरे इलाके में बेसहारा कुत्तों की दहशत है।(वेब के लिए)