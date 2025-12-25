Language
    साल के अंत में चलेंगी 3 स्पेशल ट्रेनें, मुंबई और प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को होगा फायदा; नोट कर लें टाइमिंग

    By Daud Khan Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 11:34 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिसंबर के अंत में मुंबई और प्रयागराज के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों से मुंबई और प्रयागराज जाने वाले यात्रिय

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, कानपुर। रेलवे ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, प्रयागराज और पुणे के लिए तीन विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है।

    ट्रेन संख्या 01007 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 26 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 11:30 बजे चलेगी शनिवार सुबह 08:40 बजे गोविंदपुरी आएगी।

    यहां से पांच मिनट रुककर रवाना होगी, दोपहर दो बजे प्रयागराज पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 01411 पुणे-प्रयागराज वनवे विशेष 27 दिसंबर शनिवार को पुणे से रात 07:55 बजे रवाना होगी।

    अगले दिन रविवार को रात 10:45 बजे गोविंदपुरी आएगी। यहां से पांच मिनट रुकेगी। अगले दिन सोमवार दोपहर 02:10 बजे प्रयागराज पहुंचेगी।

    ट्रेन संख्या 01499 पुणे-प्रयागराज वनवे विशेष 31 दिसंबर बुधवार को पुणे से रात 07:55 बजे रवाना होगी। यह अगले दिन एक जनवरी 2026 को रात 10:45 बजे गोविंदपुरी आएगी। यहां से पांच मिनट रुकने के बाद आगे रवाना होगी, शुक्रवार दोपहर 02:10 बजे प्रयागराज पहुंचेगी।

