'पौराणिक स्थल या स्मारक पर जो कोई भी कब्जा करेगा उसे छोड़ूंगा नहीं', सदन में सीएम योगी ने दी चेतावनी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में चेतावनी दी कि राज्य में किसी भी पौराणिक स्थल या स्मारक पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मेरठ। विधानसभा में बुधवार को मेरठ के गांधी आश्रम की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला गूंजा। इस कब्जे के विरोध में तथा कब्जा करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर यहां लंबे समय से धरना भी दिया जा रहा है।
नेता प्रतिपक्ष सपा नेता माता प्रसाद पांडेय ने इस मुद्दे को सदन में उठाया तो मुख्यमंत्री ने उसके जवाब में दो टूक कहा कि किसी भी पौराणिक स्थल अथवा स्मारक पर जो कोई भी कब्जा करेगा उसे छोड़ूंगा नहीं।
सपा नेता माता प्रसाद पांडेय ने बुधवार को सदन में कहा कि मेरठ के लोग मेरे पास शिकायत लेकर आए थे। महात्मा गांधी के नाम पर स्थापित गांधी आश्रम का मेरठ में बड़ा क्षेत्र है। इसके कुछ भाग पर कब्जा कर लिया गया है। बाकी पर भी कब्जा हो जाएगा।
महात्मा गांधी के नाम पर मौजूद इस संपत्ति को बचाने तथा कार्रवाई की मांग उन्होंने मुख्यमंत्री से की। मुख्यमंत्री ने उनके सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने की प्रवृत्ति लोगों में है।
स्मारक अथवा पौराणिक स्थल पर यदि कोई भी कब्जा करेगा तो उसे छोड़ूंगा नहीं। गांधी आश्रम की संपत्ति पर कब्जे की शिकायत की जांच कराएंगे। इसकी पूरी रिपोर्ट लेंगे। अतिक्रमण जो भी करेगा उसे हटवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी जमीन गरीबों के लिए होनी चाहिए।
दो साल से चल रहा है धरना
गांधी आश्रम के कर्मचारी संगठन द्वारा गांधी आश्रम की संपत्ति पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए कब्जा करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर नौ अक्टूबर 2023 (दो साल से भी ज्यादा समय) से रात-दिन धरना दिया जा रहा है। उन्होंने गांधी आश्रम मेरठ व गांधी आश्रम लखनऊ के सभी सदस्यों व मेरठ के पदाधिकारियों पर गांधी आश्रम मेरठ की संपत्ति की बिक्री करने का आरोप लगाया है।
