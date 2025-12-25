'पौराणिक स्थल या स्मारक पर जो कोई भी कब्जा करेगा उसे छोड़ूंगा नहीं', सदन में सीएम योगी ने दी चेतावनी

जागरण संवाददाता, मेरठ। विधानसभा में बुधवार को मेरठ के गांधी आश्रम की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला गूंजा। इस कब्जे के विरोध में तथा कब्जा करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर यहां लंबे समय से धरना भी दिया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नेता प्रतिपक्ष सपा नेता माता प्रसाद पांडेय ने इस मुद्दे को सदन में उठाया तो मुख्यमंत्री ने उसके जवाब में दो टूक कहा कि किसी भी पौराणिक स्थल अथवा स्मारक पर जो कोई भी कब्जा करेगा उसे छोड़ूंगा नहीं। सपा नेता माता प्रसाद पांडेय ने बुधवार को सदन में कहा कि मेरठ के लोग मेरे पास शिकायत लेकर आए थे। महात्मा गांधी के नाम पर स्थापित गांधी आश्रम का मेरठ में बड़ा क्षेत्र है। इसके कुछ भाग पर कब्जा कर लिया गया है। बाकी पर भी कब्जा हो जाएगा।