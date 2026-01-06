Language
    फर्रुखाबाद में घने कोहरे के बीच रेलवे ट्रैक पर हादसा, गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस से कटकर सात गोवंश की मौत

    By Paras Dubey Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 12:16 AM (IST)

    घने कोहरे के कारण फर्रुखाबाद के कमालगंज में मुंबई से गोरखपुर जा रही अंत्योदय एक्सप्रेस की चपेट में आने से सात गायों की मौत हो गई। मांस के लोथड़े पहियो ...और पढ़ें

    मंडी समिति के सामने रेलवे ट्रैक से गोवंशी के शव हटाने पहुंचा बैकहो लोडर। जागरण

    संवाद सूत्र, कमालगंज(फर्रुखाबाद)। घने कोहरे के बीच रेलवे लाइन पार कर रहे गोवंशी मुंबई से गोरखपुर जा रही अंत्योदय एक्सप्रेस की चपेट में आकर कट गए। मांस के लोथड़े पहियों में फंसने और ट्रैक पर बिखरने के कारण करीब 20 मिनट तक ट्रेन खड़ी रही। कर्मचारियों ने रेलवे ट्रैक साफ कर ट्रेन को रवाना किया। सुबह पुलिस और समाजसेवी संगठनों द्वारा गोवंशियों के शव को गड्ढे में दफन कर दिया गया।


    कटरी क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा छोड़ी जाने वाली बेसहारा गायों की सुरक्षा भगवान के भरोसे चल रही है। रात में चरने के बाद गोवंशी सड़क और रेलवे लाइन पर घूमते हैं। सोमवार तड़के करीब 4.17 बजे कृषि उत्पादन मंडी समिति के सामने गोरखपुर जा रही 22921 गोरखपुर अंत्योदय एक्सप्रेस की चपेट में आने से सात गायों की कटकर मौत हो गई। इस हादसे के बाद ट्रेन करीब 20 मिनट तक मौके पर खड़ी रही। गोवंशियों के मांस के लोथड़े पहियों में फंस गए थे तो कुछ ट्रैक पर बिखर गए थे। घटना की सूचना 135 सी के गेटमैन ने रेलवे स्टेशन पर दी। जिस पर रेलवे कर्मचारियों ने पहुंचकर ट्रैक की सफाई की।

    इसके बाद ट्रेन आगे बढ़ सकी। गायों के कटने की जानकारी पर गोरक्षा दल प्रदेश महामंत्री अब्दुल जब्बार, जिलाध्यक्ष महंत हरी गिरी, ब्लाक अध्यक्ष शिवम ठाकुर, प्रांशु गुप्ता, सुदीप प्रजापति, शिवशंकर, राहुल गुप्ता, शिव, सचिन कुमार, मगन गुप्ता, शेखपुर के ग्राम प्रधान रामसेवक सहित कई कार्यकर्ता एवं पुलिस पहुंच गई। नगर पंचायत अध्यक्ष राजबेटी शंखबार के पुत्र राघवेंद्र शंखबार ने नगर पंचायत से बैकहो लोडर लाकर गायों का अंतिम संस्कार करवाया। वहीं दूसरी ओर सुबह कानपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन से गौसपुर गुमटी के निकट एक गोवंशी कट गया। शेखपुर गुमटी के पास भी एक गोवंशी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई।

    इधर, मथुरा-छपरा एक्सप्रेस दो घंटा 44 मिनट देरी से आई

    कोहरा की वजह से मथुरा-छपरा एक्सप्रेस सोमवार शाम लेट हो गई। ट्रेन के यहां आने का समय शाम 5.20 बजे है। यह ट्रेन दो घंटा 44 मिनट से 8:04 बजे यहां आई।

     

     