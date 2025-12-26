कानपुर-इटावा हाईवे पर फिसलन का कहर: सड़क पर फैला तेल, गिरते वाहन और घंटों का जाम

जागरण संवाददाता, कानपुर। सचेंडी के चकरपुर मंडी के पास नेशनल हाइवे पर आयल फैलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। दोपहिया वाहनों को हादसे से बचाने के लिए आनन फानन में पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से यातायात रोक कर मिट्टी और बालू डालकर सड़क की फिसलन रोकी। इस दौरान हाइवे पर जाम लग गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुक्रवार सुबह हाइवे पर भीषण कोहरा था। तभी सचेंडी के चकरपुर मंडी के पास हाइवे में कानपुर इटावा लेन पर आयल गिरा होने की सूचना पर हड़कंप मच गया। आयल की वजह से सड़क पर फिसलन हो गई।कई बाइक सवार फिसल कर गिरे, हालांकि ज्यादा चोट किसी को नहीं आई है। जिसके बाद बड़ा हादसा न हो जाए इसको देखते हुए आनन फानन में कानपुर इटावा लेन पर यातायात को रोक कर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मिट्टी और बालू डालकर सड़क की फिसलन रोकी।