    कानपुर-इटावा हाईवे पर फिसलन का कहर: सड़क पर फैला तेल, गिरते वाहन और घंटों का जाम

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:33 PM (IST)

    कानपुर के सचेंडी में चकरपुर मंडी के पास नेशनल हाइवे पर तेल फैलने से अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मिट्टी और बालू डालकर सड़क की फिस

    जागरण संवाददाता, कानपुर। सचेंडी के चकरपुर मंडी के पास नेशनल हाइवे पर आयल फैलने की सूचना पर हड़कंप मच गया। दोपहिया वाहनों को हादसे से बचाने के लिए आनन फानन में पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से यातायात रोक कर मिट्टी और बालू डालकर सड़क की फिसलन रोकी। इस दौरान हाइवे पर जाम लग गया।

    शुक्रवार सुबह हाइवे पर भीषण कोहरा था। तभी सचेंडी के चकरपुर मंडी के पास हाइवे में कानपुर इटावा लेन पर आयल गिरा होने की सूचना पर हड़कंप मच गया। आयल की वजह से सड़क पर फिसलन हो गई।कई बाइक सवार फिसल कर गिरे, हालांकि ज्यादा चोट किसी को नहीं आई है। जिसके बाद बड़ा हादसा न हो जाए इसको देखते हुए आनन फानन में कानपुर इटावा लेन पर यातायात को रोक कर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से मिट्टी और बालू डालकर सड़क की फिसलन रोकी।

     

    जाम की वजह से करीब 20 मिनट तक यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। बताया जा रहा है कि रनिया में स्थित आयल फैक्ट्री में जा रहे आयल टैंकर से आयल का रिसाव हो गया जिससे सड़क पर करीब 300 मीटर की दूरी तक आयल फैल गया।हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। सचेंडी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि एक दो बाइक सवार फिसल कर गिरे थे लेकिन कोई बड़ा हादसा या अनहोनी नहीं हुई है। समय रहते पुलिस ने स्थानीय लोगो के साथ मिलकर आयल के ऊपर मिट्टी और बालू डाल कर फिसलन रोक दी है। यातायात व्यवस्था सुचारू है।