    न्यू कानपुर सिटी योजना: 10 जनवरी से 75 करोड़ के विकास कार्य, फोरलेन सड़क भी बनेगी

    By Rahul Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 07:28 PM (IST)

    न्यू कानपुर सिटी योजना में 10 जनवरी से 75 करोड़ रुपये के विकास कार्य शुरू होंगे। इसमें ड्रेनेज, सड़क और सीवर का निर्माण शामिल है। मैनावती मार्ग से सिं ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर। न्यू कानपुर सिटी योजना को धरातल में लाने के लिए केडीए का अमला जुटा हुआ है। 153.31 हेक्टेयर में आने वाली योजना में पहले चरण में फेज एक लाया जाएगा। योजना में पिछले तीन साल से विकास कार्य कराने की मशक्कत चल रही है आखिरकार 10 जनवरी से केडीए 75 करोड़ रुपये से विकास कार्य कराने जा रहा है।

     

    इसमें ड्रेनेज सिस्टम, सड़क और सीवर का कार्य कराया जाएगा। इसी के साथ ही न्यू कानुपर सिटी योजना को जोड़ने वाली सिंहपुर से मैनावती मार्ग तक 30 करोड़ रुपये में फोरलेन सड़क का निर्माण कराया जाएगा। पांच जनवरी को टेंडर खोले जाएगे। फरवरी से सड़क की मरम्मत शुरू कर दी जाएगी।

     

    केडीए मैनावती मार्ग से सिंहपुर और सिंहपुर से कल्याणपुर के बीच में न्यू कानपुर सिटी योजना वर्ष 1996 से लायी जा रही है। अब योजना साकार होती नजर आ रही है। योजना के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। 89.69 हेक्टेयर में 55 हेक्टेयर अधिग्रहण हो गयी है। बाकी का कार्य चल रहा है। रेरा से भी योजना की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा है। इसके तहत पहले फेज में 50 हेक्टेयर में योजना लायी जा रही है। केडीए बोर्ड की 18 दिसंबर को हुई बैठक में भी स्वीकृति दे दी गयी है।

     

    केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल के आदेश पर अधिशासी अभियंता अमन तिवारी ने कार्रवाई तेज कर दी है। अधिशासी अभियंता ने बताया कि न्यू कानपुर सिटी में होने वाले कार्यों के लिए टेंडर खुल गए है। केवल आर्थिक बिड खुलनी बाकी है। कंपनी फाइनल हो जाएगी और 10 जनवरी से कार्य शुरू करा दिया जाएगा। इसके अलावा सिंहपुर से मैनावती मार्ग को 24 मीटर किया जाना है। इसका कार्य 30 करोड़ रुपये से होना है। पांच जनवरी को टेंडर पड़ने है। फरवरी से कार्य शुरू कर दिया जाएगा।


    जनता बोली

    मैनावती मार्ग से सिंहपुर जाने वाला रास्ता पिछले पांच साल से खोद रहा है। यह सड़क बन जाए तो लोगों को कल्याणपुर व नवाबगंज जाने में दिक्कत नहीं होगी।
    निखिल बाजपेयी, बिठूर

     

    न्यू कानपुर सिटी योजना पिछले कई सालों से सुन रहे है। कब धरातल पर आएगी। मैनावती मार्ग से सिंहुपर जाने वाले रास्ते के साथ ही गंगा बैराज को जोड़ने वाले मार्गों को भी दुरुस्त किया जाए।
    नीतेन्द्र कुमार पाल, विकास नगर 