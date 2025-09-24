Navratri 2025: कानपुर में मां जंगली देवी का अनोखा मंदिर, मान्यता- ईंट चढ़ाने से पूरी होती हर मुराद

Navratri 2025 किदवई नगर में स्थित श्री जंगली देवी मंदिर लगभग 1400 वर्ष पुराना है। यहाँ मां दुर्गा की 2.45 क्विंटल चांदी के सिंहासन पर विराजमान प्रतिमा है। नवरात्र में मां के बदलते स्वरूपों के दर्शन के लिए भक्त आते हैं। मान्यता है कि यहाँ ईंट चढ़ाने से मां हर मुराद पूरी करती हैं। मंदिर में 45 वर्षों से अखंड ज्योति जल रही है।

जागरण संवाददाता, कानपुर। किदवई नगर के एम ब्लाक स्थित श्री जंगली देवी मंदिर में जगत जननी मां दुर्गा की प्रतिमा विराजमान है। मां की प्रतिमा 2.45 कुंतल चांदी के सिंहासन में विराजमान है। इस प्राचीन मंदिर में मां का शृंगार और पूूजन विधि-विधान से किया जाता है। नवरात्र के दिनों में मां के बदलते स्वरूपों की छटा देखने के लिए यहां भक्त पहुंचते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इतिहास मंदिर करीब 1400 वर्ष पुराना है। इस मंदिर का इतिहास अभिलेखों में दर्ज है। मो. बकर के मकान की नींव की खुदाई के दौरान ताम्रपत्र मिला था, जिसमें उर्दू से लिखा हुआ था। उसी के मकान में लगे नीम के पेड़ की खोह में मां की प्रतिमा विराजमान थी। वर्ष 1979 में आए तूफान में नीम का पेड़ गिर गया था। इसके बाद लोगों ने चंदा करके भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। यहां 45 वर्षों से अखंड ज्योति जल रही है।

मंदिर जाने का मार्ग शहर और आसपास के जिलों के भक्त मां के दरबार पहुंचने के लिए सबसे पहले किदवई नगर चौराहा पहुंचना हाेगा। वहां से कुछ ही दूर पर मां का मंदिर है। लखनऊ, प्रयागराज, इटावा, कन्नौज, उन्नाव, झांसी, कानपुर देहात और औरैया से आने वाले भक्त सेंट्रल रेलवे स्टेशन से होते हुए किदवई नगर चौराहा पहुंचते हैं। सेंट्रल रेलवे स्टेशन से आटो, बस और ई-रिक्शा के जरिए मां के दरबार तक पहुंचा जा सकता है।