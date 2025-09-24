Language
    Kanpur Breaking: कानपुर और आसपास के जिलों की बड़ी खबरें, पढ़ें 24 सितंबर को कहां-क्या हुआ?

    By Jagran News Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:56 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के कानपुर और आसपास के जिलों की खबरें।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। UP Breaking News Today 24th September 2025: कानपुर और आसपास के जिलों की की आज की अपराध और घटनाक्रम से जुड़ी ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 24 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: कानपुर में मोबाइल लुटेरे पकड़े गए, पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष अवनीश दीक्षित तीन माह के लिए जिला बदर कर दिया गया, चित्रकूट में विवाहिता ने आत्महत्या की तो पुलिस कार्रवाई के डर से पति ने जहर निगला। पढ़ें, खबरें विस्तार से....।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kanpur शहर में घूम-घूमकर मोबाइल लूट करने वाले पांच लुटेरे दबोचे गए

    शहर में घूम-घूमकर मोबाइल और चेन लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले पांच लुटेरों को काकादेव पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लुटेरों को पकड़ने के लिए सर्विलांस टीम ने 215 सीसी कैमरों के फुटेज खंगाले। जिसके बाद बुधवार सुबह पांडु नगर बीमा अस्पताल के पास से गिरफ्तार कर पांच मोबाइल,स्कूटी और बाइक बरामद की है।

    कानपुर के पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष अवनीश दीक्षित तीन माह के लिए जिला बदर 

    कानपुर के सिविल लाइंस स्थित मैरी एंड मैरीमैन कंपाउंड की एक हजार करोड़ की जमीन कब्जाने समेत 21 मुकदमों में आरोपित पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष अवनीश दीक्षित को संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आशुतोष कुमार ने तीन माह के लिए जिलाबदर कर दिया  है।

    Chitrakoot में विवाहिता ने की आत्महत्या, पति ने भी खाया जहर

    चित्रकूट  के पहाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत मीर का पुरवा मजरा कलवारा खुर्द में मंगलवार को 22 वर्षीय रेशू ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मायके पक्ष ने पति, ससुर और देवर पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस कार्यवाही के भय से पति ने घटना के करीब 18 घंटे बाद चूहा मारने वाले जहर को खा लिया। उसको गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

    Fatehpur में वाहन से कुचलकर युवक की मौत, दोस्त जख्मी

    कोतवाली क्षेत्र के नंदापुर गांव के समीप मंगलवार देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 48 वर्षीय राजू यादव निवासी नयापुरवा खागा व इसके दोस्त अखिलेश यादव सिर व हाथ-पैरों में चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन्हें सीएचसी ले जाया गया जहां राजू यादव की मौत हो गई। दिवंगत के भाई गुलाब यादव ने बताया कि राजू अपने दोस्त अखिलेश को खैरेई गांव छोड़ने जा रहा था तभी नंदापुर व खैरेई के मध्य अज्ञात वाहन की टक्कर से भाई राजू की मौत हो गई। 

    Orai में खेलते समय आठ फीट गहरे नाले में गिरी मासूम, 50 मी. दूर मिला शव

    कदौरा थाना के ग्राम मरगायां में घर के बाहर खेलते समय चार साल की मासूम आठ फीट गहरे कच्चे खुले नाले में गिर गई। देर तक मासूम का कहीं पता नहीं चला तो घर के लोगों ने उसकी तलाश प्रारंभ की। रातभर गांव में उसकी खोज करते रहे लेकिन पता नहीं चल सका। बुधवार सुबह घर से करीब पचास मीटर दूर पानी में मासूम को शव उतराता मिला। 