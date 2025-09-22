कानपुर में नवरात्र के पहले दिन बारादेवी मंदिर दर्शन को गई वृद्धा की चेन पार, पर्स भी हुए चोरी

कानपुर के किदवई नगर स्थित बारादेवी मंदिर में नवरात्र के पहले दिन दर्शन करने गई एक वृद्धा की चेन चोरी हो गई। मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद कई और श्रद्धालुओं के मोबाइल भी चोरी हुए। पुलिस का कहना है कि वे सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच कर रहे हैं और सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ा दी जाएगी।

जागरण संवाददाता, कानपुर। किदवई नगर स्थित बारादेवी मंदिर में पुलिस की सुस्ती मंदिर दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालुओं पर भारी पड़ रही है। यहां नवरात्र के पहले दिन ही शातिरों ने एक वृद्धा समेत महिलाओं के जेवरात समेत पर्स पार कर चपत लगा दी। जानकारी पर वह शोर मचाते हुए बिलख कर रोने लगीं। इसपर सक्रिय हुई पुलिस ने शातिरों की तलाश शुरू की। लेकिन, उनके हाथ कुछ नहीं लगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किदवईनगर निवासी पीड़िता वृद्धा चंद्रवती नवरात्र के पहले दिन पड़ोस की कुछ महिलाओं के साथ सोमवार सुबह बारादेवी मंदिर में देवी दर्शन करने गईं थीं। जहां पर उन्होंने दर्शन किए। फिर वह सभी के साथ मंदिर से बाहर आने लगीं। इस दौरान किसी शातिर ने भीड़ में शामिल होकर उनके गले पड़ी सोने चेन पार कर दी। जिसमें एक सोने का पेंडल भी पड़ा था।

इसपर उन्होंने शोर मचाया, पर आरोपित भीड़ के बीच से निकल गया। फिर , सोने की चेन व पेंडल वृद्धा चोरी हो जाने के बाद वह वहीं फूट-फूटकर रोने लगीं। इसपर उनके साथ गई पड़ोस की महिलाओं ने उन्हें धीरज बंधाया। कहा कि भरोसा रखे, चोर पकड़़ जाएगा। वह सभी मौजूद पुलिस कर्मियों के पास पहुंची। मंदिर में गले से चेन व पेंडल चोरी की जानकारी पर मंदिर में अफरा - तफरी मच गई।

इस बीच नौबस्ता निवासी एक महिला ने अपने मोबाइल चोरी होने की बात कह कर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। पुलिस ने उन्हें भी दिलासा दी। इसके बाद दोपहर व शाम को भी नौबस्ता की रहने वाली युवती समेत बर्रा, गोविंदनगर युवक का मोबाइल गायब होने की बात सामने आई, वह पुलिस कर्मियों से मदद की गुहार लगाते रहे।