10 बिल्डिंगों समेत 301 लोगों को कानपुर नगर निगम का नोटिस, जवाब नहीं दिया तो इस दिन से कुर्की
कानपुर नगर निगम ने बड़े बकायेदारों पर लगाम कसते हुए केडीए की 10 बिल्डिंगों समेत 301 को नोटिस भेजा है। चालू वित्तीय वर्ष में 750 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष 190 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। अब आठ अक्टूबर से कुर्की की कार्रवाई शुरू होगी और हर जोन के बड़े बकायेदारों की सूची कार्यालयों में लगेगी।
जागरण संवाददाता, कानपुर। नगर निगम (Nagar Nigam) ने बड़े बकायेदारों पर लगाम कसना शुरू कर दिया है। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने आदेश दिए है कि हर जोन के बड़े 10 बकाएदारों की सूची तैयार कर नगर निगम मुख्यालय व जोनल कार्यालयों में लगायी जाए। चालू वित्तीय वर्ष में 750 करोड़ रुपये राजस्व लक्ष्य रखा गया है इसके सापेक्ष अभी तक 190 करोड़ रुपये वसूली हो पायी है।
अब छह माह में 560 करोड़ रुपये वसूली करनी है। इसको लेकर जोन पांच ने केडीए की 10 बिल्डिंगों समेत 301 लोगों को नोटिस भेजी है। बकाया न जमा करने पर आठ अक्टूबर से कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगा। इसके अलावा अन्य पांच जोनों ने भी बकाएदारों की सूची तैयार करके नोटिस देने जा रहे है।
जोन पांच ने केडीए की बर्रा व रतनलाल में स्थित 10 इमारतों समेत 301 बकाएदारों को नोटिस दी है। समय पर बकाया नहीं जमा करने पर आठ अक्टूबर से तीन नवंबर तक अभियान चलाया जाएगा। जोन पांच के जोनल प्रभारी अनुपम त्रिपाठी ने बताया कि बकाएदारों की सूची जोनल कार्यालय के साथ ही वार्ड कार्यालयों में लगायी जाएगी। साथ ही विज्ञापन भी निकाला गया है। लगभग 14.23 करोड़ रुपये 301 बकाएदारों पर है। इसके अलावा अन्य बकाएदारों की सूची तैयार की जा रही है। हर हाल में दिसंबर तक पूरा बकाया वसूलने का लक्ष्य रखा गया है।
नगर आयुक्त ने सभी जोनल प्रभारियों को आदेश दिए है कि रोज वसूली लक्ष्य तय किया जाए और रोज समीक्षा हो लापरवाही बरतने वाले कर अधीक्षक और राजस्व निरीक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिनके बिल गड़बड़ है उसको जल्द ठीक कराके जमा कराया जाए। समीक्षा बैठक में लापरवाही मिलने पर बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सभी जोन बकाएदारों को नोटिस दे और कार्रवाई शुरू करे।
