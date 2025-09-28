Language
    चकेरी में चोर समझकर युवक को पीटा, सिर की हड्डी टूटने से कोमा की हालत में मौत

    By surjeet kumar tiwari Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 09:05 PM (IST)

    कानपुर के चकेरी में 13 सितंबर को एक युवक को चोर समझकर पीटा गया जिससे उसकी अस्पताल में मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोटों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने अज्ञात में पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार किया और मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि अन्य की तलाश जारी है।

    चोर समझकर पीटे गए युवक की मौत हो गई है।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। चकेरी कोयला नगर में बीती 13 सितंबर की देर रात को एक युवक को चोर समझकर पीटा गया था। घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। फिर एलएलआर में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मृतक की शिनाख्त न होने पर रविवार को उसका अज्ञात में पोस्टमार्टम हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके सिर पर भारी वस्तु से हमला हुआ था। जिससे सिर की हड्डी टूटने से वह कोमा में चला गया था। जिससे बाद में उसकी मौत हो गई थी। मृतक की शिनाख्त न होने पर पुलिस ने ही भैरव घाट में अंतिम संस्कार कराया। बतादें कि मामले में दो आरोपित जेल भेजे जा चुके हैं।

    चकेरी के न्यू आजाद नगर में बीती 13 सितंबर को सड़क से जा रहे एक युवक को इलाके के लोगों ने चोर समझकर बेरहमी से पीटकर मरणासन्न कर दिया था। इसपर पुलिस ने उसे एलएलआर अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस ने वादी बन 20 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया था। फिर पहचान कर न्यू आजाद नगर सतबरी रोड निवासी अश्विनी कुमार उर्फ गोलू और अश्विनी कुमार सेन को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। 

    वहीं बीती 24 सितंबर को युवक की एलएलआर में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। लेकिन, अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी। जिसपर उसका रविवार को अज्ञात में पोस्टमार्टम हुआ। जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कई चोटों के निशान बताए गए हैं, वहीं सिर पर भारी वस्तु से हमला होने से युवक के सिर की हड्डी टूटने की पुष्टि हुई है। जिससे उसकी कोमा में जाने के बाद मौत हुई।

    थाना प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला के अनुसार मृतक युवक की पहचान के लिए पंपलेट व पोस्टर भी लगाए गए। लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी। शव का अंतिम संस्कार भी पुलिस ने कराया है। वहींं मामले में अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है।

