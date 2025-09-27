कक्षा 11 की छात्रा बनी एक दिन की थानेदार, कुर्सी पर बैठते ही मारपीट मामले में इंस्पेक्टर को दिया ये आदेश

अरौल थाना परिसर में डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने मिशन शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्कूली छात्राओं महिलाओं और नागरिकों को सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक किया गया। ज्ञान भारती कन्या इंटर कॉलेज की एक छात्रा को एक दिन की थाना प्रभारी बनाया गया। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई।

अरौल थाना परिसर में शनिवार को डीसीपी पश्चिम दिनेश त्रिपाठी ने मिशन शक्ति केन्द्र का शुभारम्भ किया। इस दौरान उन्होंने मिशन शक्ति फेज-5 के तहत स्कूली छात्राओं, महिलाओं और क्षेत्रीय नागरिकों को सुरक्षा व आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक किया। इस दौरान कक्षा 11 की एक छात्रा को एक दिन का थाना प्रभारी बनाया गया।

हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया पुलिस उपायुक्त ने महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए संचालित हेल्पलाइन नम्बर 1090, 108, 1098, 181, 112, 1076 आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी और मिशन शक्ति केन्द्र की कार्यप्रणाली से लोगों को अवगत कराया। कार्यक्रम के दौरान जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ज्ञान भारती कन्या इंटर कालेज की कक्षा 11 की मेधावी छात्रा गौरी कटियार को एक दिन का थाना प्रभारी बनाया गया।