Mexico Tariffs Impact: ट्रंप टैरिफ के बाद मैक्सिको से भारत को झटका, कानपुर के 500 करोड़ का निर्यात होगा प्रभावित
जागरण संवाददाता, कानपुर। Mexico Tariffs Impact: कानपुर के कारोबार पर एक बार फिर असर पड़ने जा रहा है। इस बार कानपुर से 500 करोड़ के निर्यात पर असर पड़ेगा। इसे लेकर कारोबारी चिंतित हैं। उनका कहना है कि पहले यूएस के टैरिफ से नुकसान हुआ है और अब मैक्सिको के इस कदम से काफी प्रभाव पड़ेगा।
रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के बाद अब मैक्सिको ने भारत सहित आसियान देशों पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाने की मंशा जताई है। वह इसे जनवरी से लागू कर सकता है। कानपुर के निर्यात पर करीब पांच प्रतिशत का असर इससे पड़ेगा। यह असर करीब 500 करोड़ रुपये सालाना का होगा।
अमेरिका ने भी दिया था झटका
इसी वर्ष की शुरुआत में ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही तमाम देशों पर टैरिफ की घोषणा की थी। अपनी निकटता के चलते भारत टैरिफ की दरों में राहत की उम्मीद लगा रहा था लेकिन वह दर 50 प्रतिशत तक कर दी गईं। इसका प्रभाव साफ तौर पर भारत के साथ कानपुर के निर्यात पर भी दिखाई दे रहा है।
इन देशों पर भी असर
अब वर्ष के अंतिम मौके पर पुतिन के भारत के दौरे ने दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों की तस्वीर का और साफ कर दिया है। इसके ठीक बाद मैक्सिको ने भारत समेत दक्षिण कोरिया, चीन, थाईलैंड, मलेशियां पर 50 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा कर दी है। कानपुर से मैक्सिकों को आर्गेनिक केमिकल, चमड़ा, लेदर फुटवियर, अल्युमिनियम, स्टील, इंडस्ट्रियल मशीनरी, प्लास्टिक व पालीमर का निर्यात किया जाता है। माना जा रहा है कि 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने से भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमत वहां काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसकी वजह से दूसरे देशों के इन्हीं सामान की खपत मैक्सिको में बढ़ जाएगी क्योंकि वे वस्तुएं मैक्सिको में कम कीमत पर मिल जाएंगी।
मैक्सिको ने भारत समेत आसियान देशों के निर्यात पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात कही है। इसका असर कानपुर से सालाना 500 करोड़ रुपये के निर्यात पर भी पड़ेगा।
- आलोक श्रीवास्तव, सहायक निदेशक, फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गनाइजेशन
