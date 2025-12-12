Mexico Tariffs Impact: ट्रंप टैरिफ के बाद मैक्सिको से भारत को झटका, कानपुर के 500 करोड़ का निर्यात होगा प्रभावित

जागरण संवाददाता, कानपुर। Mexico Tariffs Impact: कानपुर के कारोबार पर एक बार फिर असर पड़ने जा रहा है। इस बार कानपुर से 500 करोड़ के निर्यात पर असर पड़ेगा। इसे लेकर कारोबारी चिंतित हैं। उनका कहना है कि पहले यूएस के टैरिफ से नुकसान हुआ है और अब मैक्सिको के इस कदम से काफी प्रभाव पड़ेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के बाद अब मैक्सिको ने भारत सहित आसियान देशों पर 50 प्रतिशत का टैरिफ लगाने की मंशा जताई है। वह इसे जनवरी से लागू कर सकता है। कानपुर के निर्यात पर करीब पांच प्रतिशत का असर इससे पड़ेगा। यह असर करीब 500 करोड़ रुपये सालाना का होगा।

अमेरिका ने भी दिया था झटका इसी वर्ष की शुरुआत में ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही तमाम देशों पर टैरिफ की घोषणा की थी। अपनी निकटता के चलते भारत टैरिफ की दरों में राहत की उम्मीद लगा रहा था लेकिन वह दर 50 प्रतिशत तक कर दी गईं। इसका प्रभाव साफ तौर पर भारत के साथ कानपुर के निर्यात पर भी दिखाई दे रहा है।